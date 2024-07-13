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Altın fiyatları tepetaklak olacak! O tarihten önce altın almayan ah vah edecek

Powell’ın kritik açıklamaları öncesinde altını olan herkes diken üstü durumda! İşte ayrıntılar...

Yayın Tarihi: 13.07.2024 07:08
Güncelleme Tarihi: 13.07.2024 07:08
Altın fiyatları tepetaklak olacak! O tarihten önce altın almayan ah vah edecek

Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın yapacağı kritik açıklamalar, altın piyasasında büyük değişimlere yol açabilir. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcıları 'Tedbirlerinizi alın' uyarısıyla dikkat çekti. Altın, bugün dar bir bant aralığında işlem görürken, hem yatırımcılar hem de piyasalar ABD’den gelecek haberleri bekliyor.

Yarın açıklanacak ABD enflasyon verisi, altın piyasasında dengeleri kökten değiştirebilir. Uzman İslam Memiş, bu verinin altın ve para piyasalarında sert dalgalanmalara neden olabileceğini belirtti. Memiş, 'Dananın kuyruğu yarın kopacak' diyerek yatırımcıları olası sert hareketlilikler konusunda uyardı.

10 Temmuz itibarıyla Kapalıçarşı'da altın fiyatları şu şekilde:

Spot altın yüzde 0,2 artışla ons başına 2.370,37 dolara yükseldi.

Gram altın 2.662 TL’den işlem görüyor.

Çeyrek altın 4.225 TL.

Cumhuriyet altını ise 17.172 TL’den satılıyor.

islam memiş altın

Memiş, Fed’in faiz oranlarının uzun süre yüksek kalmasının istihdam piyasası ve ekonomi üzerindeki risklerinden endişe duyduğunu ifade etti. Bir sonraki politika hamlesinin faiz artışı olmasının olası olmadığını belirten Memiş, Powell’ın açıklamaları sonrası tahvil faizlerinin yükseldiğini de vurguladı:

10 yıllık tahvil faizi 4,3 baz puan artarak yüzde 4,312 seviyesine çıktı.

2 yıllık tahvil faizi 2,3 baz puan artarak yüzde 4,641 seviyesine yükseldi.

Memiş, tüm ihtimallerin yüzde 50’ye yüzde 50 olduğunu belirterek, piyasanın merkez bankalarının kontrolünde olduğuna dikkat çekti. Serbest piyasa fiyatlamasının olmadığını ve kısa vadeli pozisyon almanın riskli olduğunu ifade eden Memiş, 'Bu ortamda kısa vadeli pozisyon almak yürek ister! Perşembe günü dananın kuyruğu kopacak! Ona göre tedbir alırsınız.' dedi.

Memiş, yarın ve Cuma günü açıklanacak enflasyon verisinin piyasada sert dalgalanmalara neden olabileceğini, altının yönünün ise net olmadığını belirtti. Piyasaların çok sıkışık olduğunu ifade eden Memiş, yatırımcıların tedbirli olmalarını önerdi.

Yatırımcılar, bu kritik dönemde altın fiyatlarındaki olası hareketliliklere karşı hazırlıklı olmalı ve uzmanların uyarılarına dikkat etmelidir. Powell'ın açıklamaları ve ABD enflasyon verileri sonrası altın piyasasındaki gelişmeleri yakından takip etmek, yatırım stratejilerinde başarı sağlamak için önemlidir.

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