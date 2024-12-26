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Altın Fiyatları Yükselişte: Gramı 2.978 Lira, Çeyrek Altın 4.950 Lira

Altının gram fiyatı 2.978 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 4.950, cumhuriyet altını ise 19.710 liradan satılmakta.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 10:16
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 10:16
Altın Fiyatları Yükselişte: Gramı 2.978 Lira, Çeyrek Altın 4.950 Lira

Yükselen Altın Fiyatları

Yeni güne yükseliş ile başlayan altının gram fiyatı, 2.978 lira seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. Dün, dolar fiyatındaki artışa paralel olarak değer kazanan altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 2.964 lira seviyesinde tamamlamıştı.

Halen devam eden yükseliş trendiyle, saat 10.00 itibarıyla altının gram fiyatı önceki kapanışına göre yüzde 0,5 artarak 2.978 lira seviyesine ulaşmıştır. Bugün çeyrek altın 4.950 lira, cumhuriyet altını ise 19.710 lira fiyatlarla alıcı buluyor.

Küresel Piyasalardaki Durum

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,4 değer kazandırarak 2.626 dolara yükseliyor. Noel tatili nedeniyle işlem hacminin düşük olduğu küresel piyasalarda temkinli bir seyir sürmekte.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek yıl için daha temkinli davranacağı açıklamaları, Başkan seçilen Donald Trump'ın izleyeceği politikalarla birleşince, ekonomik belirsizlikleri artırıyor. Bu durum, ABD'de tahvil faizlerinin yükselmesine ve dolar endeksinin son iki yılın zirvesine çıkmasına neden olmuş durumda. Ancak, devam eden jeopolitik gerilimler ve Trump’ın politikalarına yönelik belirsizlikler, altına olan talebi destekliyor.

Piyasa Gözlemleri

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının yanı sıra haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini ifade ediyor. Teknik açıdan bakıldığında, altının ons fiyatında 2.650 dolar seviyesinin direnç, 2.600 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğuna dikkat çekilmektedir.

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