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Altın fiyatlarında dananın kuyruğu koptu! Doları olan karalar bağlayacak

Mayıs ayını geride bırakırken tüm yatırımcılar her daim güvenli liman olarak bilinen altın cephesindeki aylık kapanış seviyelerini merak etti. Peki, Mayıs ayında altın fiyatları kaç liradan kapanış yaptı? Yeni ayda beklentiler nasıl? İşte gram, çeyrek, ons altının Mayıs ayı kapanış seviyeleri...

Yayın Tarihi: 04.06.2024 18:30
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 18:30
Altın fiyatlarında dananın kuyruğu koptu! Doları olan karalar bağlayacak

Yatırımcıların her daim güvenli limanı olan ve yüzyıllardır belki de en çok tercih edilen yatırım aracı olan altın, Mayıs ayında da tercih edilen ürünlerden biri olmayı başardı. Enflasyonun yüksek olduğu bugünlerde elindeki paranın değerini korumak isteyen vatandaşlar, bu nedenle döviz ve altın gibi seçeneklere yöneliyor. 

Mayıs ayında yine sıkça tercih edilen yatırım olan altın, yükseliş görünümünü sürdüren ürünler arasında yer aldı. Önceki aylara kıyasla tüm zamanların en yüksek seviyesinden geride olan gram altın, konsolide olmaya devam etti. Aylık kapanışını tamamlayan gram altın 31 Mayıs Cuma günkü kapanışını 2.424,88 TL’den yaptı. 

Altın yatırımcılarının ve alım satım yapmak isteyenlerin dikkatle takip ettiği konu, hiç şüphesiz altın fiyatlarıdır. Piyasalardaki dalgalanmalar, altın fiyatları üzerinde doğrudan etkiye sahip olabilir. Dolayısıyla, aylık kapanışı takip eden kullanıcılar, 31 Mayıs’ta altının son fiyatını merak ediyor. 

altın fiyat

Altın alım satımı yapmak isteyenler ve yatırımcılar, 31 Mayıs 2024 tarihinde güncel altın fiyatlarını öğrenmek istiyorlar. Dolar kendisine 32.23 TL’den alıcı bulurken, euro ise 34.95 TL seviyesinde oturuyor. Çeyrek altın fiyatı ise son kapanışını 3.976,00 TL’den yapmış durumda. Alış fiyatı 3.905 TL olan çeyrek altında makas aralığı önceki aylarda 100 liraya dayanırken bu ay 70-80 TL aralığına taşındı. Makas daralsa da hala alış ve satış fiyatı arasında oldukça yüksek bir fark bulunuyor. 

Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? 

1 Haziran 2024 Cumartesi günü kapalı olan piyasalarda güncel altın fiyatı, kapanış fiyatları üzerinden yayımlandı. Yatırımcıların sıklıkla tercih ettiği favori birim çeyrek altın, haftayı yüzde 0.13’lük bir düşüş ile 3.976 liradan kapattı. Gram altın ise yüzde 0.53 düşüşle Mayıs ayını 2.424,88 TL seviyesinden kapattı. Diğer birimlerin Mayıs ayı kapanış seviyeleri ise şöyle oldu: 

mayıs 2024 altın

  • Tam altın: Yüzde 0.14 artışla Mayıs ayını 15.842,54 TL’den kapattı. 
  • Cumhuriyet altını: Yüzde 0.11 düşüşle ayı 15.840 TL’den kapattı. 
  • Gremse altın: Yüzde 0.14 artışla Mayıs ayını 39.727,83 TL’den kapattı. 
  • Ons altın: Yüzde 0.67 düşüşle Mayıs ayını 2.343,36 dolardan kapattı. 

Altın fiyatlarındaki dalgalanmanın sebebi ne? 

Altın fiyatları, küresel ekonomik durum, jeopolitik riskler, enflasyon beklentileri ve merkez bankası politikaları gibi çeşitli faktörlerden etkilenir. Bu nedenle altın piyasasında sık sık dalgalanmalar yaşanabilir. Ayrıca altının piyasadaki arzı, yatırımcıların talebi, çevresel faktörler, dünya ülkeleri arasında çıkabilecek savaş ve çatışmalar altın fiyatlarının dalgalanmasında etkilidir. 

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