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Altın Fiyatlarında Düşüş: Kilogram Fiyatı 3 Milyon 100 Bin Liraya İndi

Standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 100 bin liraya gerileyerek işlem gördü.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 16:57
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 16:57
Altın Fiyatlarında Düşüş: Kilogram Fiyatı 3 Milyon 100 Bin Liraya İndi

Altın Fiyatları Düşüş Göstermeye Devam Ediyor

İstanbul'daki Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 100 bin liraya geriledi. Bugünkü işlemlerde en düşük 3 milyon 100 bin lira, en yüksek ise 3 milyon 130 bin lira olarak belirlendi. Gün sonunda fiyat, önceki kapanışa göre yüzde 1.2'lik bir azalış göstererek 3 milyon 100 bin lira seviyesine ulaştı.

Önceki Günle Karşılaştırma

Dün, standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 136 bin 500 liradan işlem görmüştü. Bu durum, altın piyasasındaki dalgalanmaların devam ettiğini gösteriyor.

Altın Piyasasındaki İşlem Hacmi ve Miktarlar

KMKTP'deki altın işlemlerinin toplam hacmi 1 milyar 226 milyon 797 bin 566 lira olarak kaydedilirken, işlem miktarı 393,02 kilogram oldu. Tüm metallerde ise toplam işlem hacmi 1 milyar 227 milyon 525 bin 853 lira seviyesine ulaştı.

En Fazla İşlem Yapan Kurumlar

Bugün altın borsasında dikkat çeken kurumlar arasında NMGlobal Kıymetli Madenler, Ziraat Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Yapı ve Kredi Bankası ile Uğuras Kıymetli Madenler yer aldı.

Bugünkü Altın İşlemlerine Dair Veriler

  • Önceki Kapanış: 3.136.500 TL / 2.851,00 Dolar
  • En Düşük: 3.100.000 TL / 2.837,00 Dolar
  • En Yüksek: 3.130.000 TL / 2.842,75 Dolar
  • Kapanış: 3.100.000 TL / 2.842,75 Dolar
  • Ağırlıklı Ortalama: 3.121.619,64 TL
  • Toplam İşlem Hacmi (TL): 1.226.797.566,01
  • Toplam İşlem Miktarı (Kg): 393,02
  • Toplam İşlem Adedi: 36

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