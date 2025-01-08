DOLAR
35,38 -0,13%
EURO
36,51 0,2%
ALTIN
3.019,74 -0,39%
BITCOIN
3.389.850,65 0,92%

Altın Fiyatlarında Düşüş: Kilogramı 3 milyon 43 bin Lira!

Altın fiyatları, İstanbul'da 3 milyon 43 bin liraya geriledi. Piyasalardaki hareketlilik devam ediyor.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 16:51
Altın Fiyatlarında Düşüş: Kilogramı 3 milyon 43 bin Lira!

Altın Fiyatlarında Son Durum

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 43 bin liraya düşüş göstermiştir.

Ayrıca, gün içinde en düşük 3 milyon 43 bin lira ve en yüksek 3 milyon 48 bin lira seviyelerini gören altın fiyatları, gün sonunda %0,2'lik bir azalma ile 3 milyon 43 bin lira olarak kaydedildi. Geçtiğimiz gün kilogram fiyatı 3 milyon 48 bin 798 lira seviyesindeydi.

Piyasa Verileri ve İşlem Hacmi

KMKTP’de altın ile yapılan işlemlerin toplam hacmi 1 milyar 945 milyon 533 bin 491,60 lira olarak gerçekleşirken, işlem miktarı 642,77 kilogram olmuştur. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 945 milyon 875 bin 269,83 lira seviyesinde gerçekleşmiştir.

Öne Çıkan İşlem Yapan Kurumlar

Bugün altın borsasında en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar arasında NMGlobal Kıymetli Madenler, Anadolubank, Zirve Değerli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, ayrıca Doruk Döviz ve Kıymetli Madenler yer almaktadır.

Bugünkü İşlem Verileri

  • Önceki Kapanış: 3.048.798,00 TL / 2.680,00 Dolar
  • En Düşük: 3.043.000,00 TL / 2.650,00 Dolar
  • En Yüksek: 3.048.000,00 TL / 2.685,00 Dolar
  • Kapanış: 3.043.000,00 TL / 2.679,00 Dolar
  • Ağırlıklı Ortalama: 3.044.933,66 TL / 2.663,84 Dolar
  • Toplam İşlem Hacmi: 1.945.533.491,60 TL
  • Toplam İşlem Miktarı: 642,77 Kg
  • Toplam İşlem Adedi: 30

İLGİLİ HABERLER

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

Mart 2025'te Çalışanlara Tarihi Maaş Artışı Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye ve Çin İş Dünyası Buluşması: Yatırımlar ve İşbirlikleri Konuşuldu
2
Lufthansa Grubu Bu Yıl 10 Bin Kişi İstihdam Edecek
3
Sanayide Enerji Verimliliği ile 2,8 Milyar Lira Tasarruf Sağlandı
4
Avro Bölgesi'nde İşsizlik Oranı Kasım'da Sabit Kaldı: Yüzde 6,3
5
Altın Fiyatlarında Düşüş: Kilogramı 3 milyon 43 bin Lira!
6
ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Düşüşte
7
ABD Özel Sektör İstihdamı Aralık'ta Beklentilerin Altında Kaldı

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

Mart 2025'te Çalışanlara Tarihi Maaş Artışı Müjdesi

Aile Bakanlığı'ndan Destek Müjdesi: Destek Tutarı Artırıldı

Emeklilere Ayda 2.000 TL Destek Ödemesi:20 Ocak start verilecek

Asgari Ücret Ara Zammı: Beklentiler ve Açıklamalar

Memur ve Emekli Zam Oranı Açıklaması Bakan Şimşek'ten Geldi

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor