Altın Fiyatlarında Düşüş: Kilogramı 3 milyon 43 bin Lira!

Altın Fiyatlarında Son Durum

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 43 bin liraya düşüş göstermiştir.

Ayrıca, gün içinde en düşük 3 milyon 43 bin lira ve en yüksek 3 milyon 48 bin lira seviyelerini gören altın fiyatları, gün sonunda %0,2'lik bir azalma ile 3 milyon 43 bin lira olarak kaydedildi. Geçtiğimiz gün kilogram fiyatı 3 milyon 48 bin 798 lira seviyesindeydi.

Piyasa Verileri ve İşlem Hacmi

KMKTP’de altın ile yapılan işlemlerin toplam hacmi 1 milyar 945 milyon 533 bin 491,60 lira olarak gerçekleşirken, işlem miktarı 642,77 kilogram olmuştur. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 945 milyon 875 bin 269,83 lira seviyesinde gerçekleşmiştir.

Öne Çıkan İşlem Yapan Kurumlar

Bugün altın borsasında en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar arasında NMGlobal Kıymetli Madenler, Anadolubank, Zirve Değerli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, ayrıca Doruk Döviz ve Kıymetli Madenler yer almaktadır.

Bugünkü İşlem Verileri