Otomobil alıp satanlar şok geçirecek! Süre tam 3 yıl uzatıldı

Otomotiv endüstrisinde 2024'e dair önemli değişiklikler gözlemleniyor. Yeni yılın başlangıcıyla birlikte sektörde bir dizi düzenleme ve değişiklik hayata geçirildi. Elektrikli araçlarla ilgili ithalat kararı ve menşe kolaylığının 2027'ye kadar uzatılması gibi hususlar, otomotiv piyasasında önemli konuları gündeme taşıdı.

Özellikle Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde elektrikli araç ticaretinde sağlanan menşe kolaylığının 2027'ye kadar devam edeceği yönündeki karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı. Bu karar, Resmi Gazete'nin 5. mükerrer sayısında duyuruldu. Elektrikli araçlar için getirilen menşe kurallarına ilişkin geçiş sürecinin uzatılması, sektörde faaliyet gösteren markalar ve distribütörler arasında olumlu bir geri dönüş aldı.





Diğer bir gelişme ise sıfır otomobil fiyatlarında yaşanan güncellemeler. İnternet sitelerinde sıfır otomobil liste fiyatlarının kapatılması, güncelleme sonrasında fiyat artışlarının beklendiğine işaret ediyor. Sektör temsilcileri, temmuz ayından bu yana fiyatların düştüğünü ifade etse de 2024 yılında yeni zamların kaçınılmaz olduğunu vurguluyor. Önde gelen otomobil markaları arasında Renault, Peugeot, Citroen, Hyundai, Volkswagen, Audi, Opel, Dacia, Kia ve Seat, fiyat listelerini güncellemeye başladı.





Otomotiv piyasasında yaşanan bu gelişmeler, yatırımcılar ve tüketiciler arasında büyük bir ilgiyle izleniyor. Yılın başından itibaren otomotiv sektöründeki değişikliklerin etkileri, finans dünyasında geniş bir yankı uyandırmaya devam edecek gibi görünüyor.