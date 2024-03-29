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Altın rekora koşmaya devam ediyor

Altını ons fiyatındaki artış sürüyor. Ons altın, rekor bir yükselişle 2 bin 234 dolara çıkmış durumda. Ons altındaki artışla gram alın fiyatları ise 2 bin 449 TL seviyesine çıktı.

Yayın Tarihi: 29.03.2024 12:12
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 12:12
Altın rekora koşmaya devam ediyor

Ons altın fiyatlarındaki yükselişle birlikte gram altın fiyatlarında da rekor artışlar devam ediyor. Son işlem gününde rekor seviyelere çıkan altın fiyatlarında son durum ise şu şekilde:

Gram altın alış fiyatı: 2 bin 324.88 TL

Gram altın satış fiyatı: 2 bin 326.15 TL

 

Çeyrek altın alış fiyatı: 3 bin 987 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 4 bin 177 TL

 

Yarım altın alış fiyatı: 7 bin 926 TL

Yarım altın satış fiyatı: 8 bin 134 TL

 

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 16 bin 51 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 16 bin 391 TL

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