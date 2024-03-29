Altın rekora koşmaya devam ediyor

Ons altın fiyatlarındaki yükselişle birlikte gram altın fiyatlarında da rekor artışlar devam ediyor. Son işlem gününde rekor seviyelere çıkan altın fiyatlarında son durum ise şu şekilde:
Gram altın alış fiyatı: 2 bin 324.88 TL
Gram altın satış fiyatı: 2 bin 326.15 TL
Çeyrek altın alış fiyatı: 3 bin 987 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 4 bin 177 TL
Yarım altın alış fiyatı: 7 bin 926 TL
Yarım altın satış fiyatı: 8 bin 134 TL
Cumhuriyet altını alış fiyatı: 16 bin 51 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 16 bin 391 TL