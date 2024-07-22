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Altını, doları, kripto parası olanlara flaş uyarı! O tarihe kadar elinden çıkaran oh çekecek

Türkiye'de devam eden ekonomik kriz, yatırımcıları alternatif yatırım araçlarına yönlendirdi. Türk lirasındaki değer kaybıyla birlikte birçok yatırımcı, birikimlerini dolar, altın, borsa ve Bitcoin'e kaydırdı. Bu gelişmeler karşısında uzmanlardan uyarı geldi. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 22.07.2024 16:08
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 16:08
Altını, doları, kripto parası olanlara flaş uyarı! O tarihe kadar elinden çıkaran oh çekecek

Türkiye'de devam eden ekonomik kriz, yatırımcıların Türk lirasından kaçarak dolar, altın, borsa ve Bitcoin gibi alternatiflere yönelmelerine neden oldu. Bu dönüşüm, piyasalar hakkında uzmanlardan gelen uyarıların vatandaşlar tarafından dikkatle takip edilmesine yol açtı. Son gelen uyarı ise piyasaları sarsacak nitelikte. Altın, dolar ve Bitcoin yatırımcıları dikkat! Ünlü ekonomist Tuna Kaya önemli bir tarihe işaret ederek ciddi düşüşler yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Piyasa analizleri ve tavsiyeleriyle milyonlarca yatırımcıya rehberlik eden ünlü ekonomist Tuna Kaya, yeni bir uyarıda bulundu. Kripto paralar hakkında kritik değerlendirmelerde bulunan Kaya, yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda ikaz etti. Altın, dolar ve Bitcoin sahiplerini özellikle uyaran Kaya, belirli bir tarihte sert düşüşlerin yaşanabileceğini belirtti. İşte Tuna Kaya'nın piyasa değerlendirmesi ve kripto paralarla ilgili uyarıları...

Geçmişte Almanya'da Bitcoin satışlarının ardından 70 bin dolardan 58 bin dolara kadar sert bir düşüş yaşanmıştı. Donald Trump'ın Bitcoin lehine yaptığı açıklamalar sonrasında, birçok uzman ABD seçimlerini Trump'ın kazanması halinde Bitcoin'de rekor yükselişlerin olacağını öngördü. Trump'a yapılan suikast girişiminin ardından Bitcoin 57 bin dolardan 65 bin dolara kadar yükseldi.

TUNA KAYA'DAN ÇARPICI UYARI

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ABD'deki gelişmeler sonrasında borsa hisseleri de önemli artışlar yaşarken, borsa ve Bitcoin haftanın en çok kazandıran yatırım araçları arasında yer aldı. Tuna Kaya, son yayınında geleceğe dair önemli bir açıklama yaptı. Kaya, Bitcoin'de iki büyük riskin olduğunu vurgulayarak kısa vadede yatırımcıları uyardı.

Kaya, "İlk risk, MTX borsasının elindeki Bitcoinleri satması. İkinci olarak da Bitcoin ETF'lerine olan talebin sürüp sürmeyeceği. Eğer satışlar artar ve ETF'lere olan talep azalırsa Bitcoin'de ciddi düşüşler olabilir. Ancak faiz indirimi beklentisi nedeniyle Ağustos ayı başında rekor artışlar bekliyoruz. Uzun vadede sorun görünmüyor, ancak kısa vadede dikkatli olmakta fayda var" dedi.

Yatırım tavsiyesi değildir.

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