Altının gramı 4 bin 597 liraya yükseldi — Çeyrek 7.510 TL, Ons 3.478 $

Altının gramı 4 bin 597 TL, çeyrek 7 bin 510 TL, cumhuriyet 29 bin 940 TL; ons 3 bin 478 dolar. Fed faiz indirimi beklentileri ve dolar endeksi fiyatları etkiliyor.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 10:28
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 10:28
Piyasa özeti

Altının gramı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından 4 bin 597 lira seviyesinden işlem görüyor.

Geçen hafta cuma günü gram altın, bir önceki kapanışın yüzde 1,2 üzerinde 4 bin 561 liradan tamamlamıştı. Yeni haftaya alış ağırlıklı başlayan gram fiyatı, saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 4 bin 597 lira seviyesinde bulunuyor.

Diğer metallerde işlem fiyatları ise şu şekilde: Çeyrek altın 7 bin 510 lira, cumhuriyet altını 29 bin 940 lira.

Ons ve küresel faktörler

Altının onsu güne yükselişle başlayarak yüzde 0,9 artışla 3 bin 478 dolardan işlem görüyor. ABD'de açıklanan ekonomik verilerin fiyat artışlarına ilişkin endişeleri gündeme getirmesine rağmen, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylülde faiz indirimine gidebileceği ihtimalinin güçlü kalması varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre Fed'in eylül ayında faiz indirimi yapma olasılığı yüzde 88 olarak görülürken, bankanın yıl sonuna kadar toplamda iki kez faiz indirimi yapacağı tahmini bulunuyor.

Ons altındaki yükseliş beşinci işlem gününde devam ediyor. Cuma günü ons altın yüzde 0,9 artışla 3 bin 448 dolardan tamamlamış, son beş işlem gününde yükseliş kaydetmişti. Şu sıralarda ise yüzde 0,9 değer kazancıyla 3 bin 478 dolardan satılıyor.

Dolar endeksi cuma günü yüzde 0,1 azalışla 97,8 seviyesinde haftayı tamamladı. Şu an dolar endeksi düşüşünü beşinci işlem gününe taşırken, önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 97,6 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ons altındaki fiyatlamalarda dolar endeksindeki zayıflamanın altının alternatif maliyetini yükselttiğini belirtiyor.

Gümüş ve makro veriler

Gümüşün ons fiyatı da haftaya yükselişle başlayarak 40,54 dolara ulaştı ve Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Şu dakikalarda gümüş ons fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,14 artışla 40,60 dolardan işlem görüyor.

Makroekonomik tarafta ise Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,8 büyüyerek beklentilerin üzerinde performans gösterdi.

Analistler, bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini ve teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 500 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 450 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydediyor.

