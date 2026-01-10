Mersin'de Enerji Verimliliği ve Yeşil Lojistik Konferansı

MDTO'nun konferansında SKDM ve Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın lojistikteki etkileri, Yeşil Lojistik Belgesi ve enerji verimliliği ele alındı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 13:44
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 13:44
Mersin'de Enerji Verimliliği ve Yeşil Lojistik Masaya Yatırıldı

Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO) ev sahipliğinde düzenlenen Enerji Verimliliği ve Yeşil Lojistik Konferansı, sektör temsilcileri, akademisyenler ve uzmanları bir araya getirdi. Etkinlikte Avrupa Yeşil Mutabakatı ile Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM)'nın lojistik sektörü üzerindeki etkileri mercek altına alındı ve yeşil dönüşüme uyum sağlayamayan firmaların küresel rekabette risklerle karşılaşacağı vurgulandı.

Açılış: Enerji Verimliliği Artık Ekonomik Zorunluluk

Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezinde gerçekleştirilen konferansın açılış konuşmasını yapan MDTO Genel Sekreteri Fuat Gedik, enerji verimliliğinin çevresel hassasiyetin ötesine geçtiğini belirtti. Gedik, "Avrupa Yeşil Mutabakatı ve sınırda karbon düzenlemeleriyle birlikte, enerji maliyetlerini ve karbon yükümlülüklerini doğru yönetemeyen firmalar küresel pazarda oyun dışı kalma riskiyle karşı karşıya. Odamız, üyelerimizin bu sürece adaptasyonu için çalışmalarını sürdürecektir" dedi.

Enerji Yönetilebilir Bir Kaynak

Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şubesi Başkanı Prof. Dr. Alkan Alkaya, lojistik sektöründe işçilikten sonra en büyük gider kaleminin enerjinin olduğunu aktardı. Alkaya, enerjinin kontrol edilemeyen bir gider olmadığını, doğru yöntemlerle yönetilebileceğini vurguladı ve tasarruf ile verimlilik arasındaki farkı şu sözlerle açıkladı: "Tasarruf, faaliyetleri kısıtlayarak tüketimi azaltmaktır. Verimlilik ise teknolojiyi kullanarak performanstan ödün vermeden aynı işi daha az enerjiyle yapmaktır."

Yeşil Lojistik Belgesi: Artık Ticari Bir Gereklilik

Etkinlikte ATAKO temsilcileri de sahadaki uygulamaları anlattı. ATAKO Genel Müdür Yardımcısı Ergin Diken ile Bilgi İşlem Müdürü Cem İvegen, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından verilen Yeşil Lojistik Belgesi alma süreçlerini ve belgenin sağladığı avantajları paylaştı. Yetkililer, belgenin artık prestij ögesinden çok ticari bir zorunluluk hâline geldiğini; yeşil kredi imkanları, küresel ihalelerde tercih edilme ve çevre dostu iş ortağı algısı gibi kazanımları olduğunu ifade etti.

Lojistikte Yeni Paradigma: Dayanıklılık ve Verimlilik

Enerji yönetim sistemi uzmanı Umut Oğur, lojistikte maliyet ve hız odaklı yaklaşımdan uzaklaşılarak; şoklara dirençli, karbon emisyonlarını dikkate alan ve döngüsel ekonomi temelli bir dayanıklılık ve verimlilik anlayışının benimsendiğini söyledi. Oğur, gelecekte senkronize çok modlu taşımacılık ve federated data spaces sistemlerinin sektörün yönünü belirleyeceğini ifade etti.

Hukuki Boyut: Ölçülebilirlik ve Raporlama Önemli

Konferansın hukuki perspektifini aktaran Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Özge Demirdelen, sürdürülebilirlik ve yeşil stratejilerin hukuki altyapısının kritik olduğunu belirtti. Demirdelen, yeşil dönüşüm çalışmalarının belgelerle, ölçülebilir ve raporlanabilir şekilde ispatlanmasının gerekliliğine dikkat çekti.

Sonuç: Konferans, lojistik firmalarını SKDM ve Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum konusunda uyarırken, enerji verimliliği uygulamaları, Yeşil Lojistik Belgesi ve hukuki gerekliliklerin sektörde öncelik kazanacağını ortaya koydu.

