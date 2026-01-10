Salihli Bakkallar Esnaf Odası'nın Yeni Başkanı Özcan Çetin

Olağan genel kurulda 637 oyun 351'ini alan Çetin seçildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde gerçekleştirilen Bakkallar Esnaf Odasının olağan genel kurulunda, yeni başkan Özcan Çetin göreve getirildi.

Toplam 716 üyesi bulunan oda, kongresini Beyaz Düğün Salonu'nda gerçekleştirdi. Divan başkanlığını Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Hasan Geriter yürüttü.

Başkanlık yarışında mevcut başkan İsmail Ünlü, Özcan Çetin ve Seyfettin Toker aday oldu. Kongrede kullanılan 637 oyun 351'ini alan Özcan Çetin, Salihli Bakkallar Esnaf Odası'nın yeni başkanı seçildi. 3 oy geçersiz sayılırken, İsmail Ünlü 247 ve Seyfettin Toker 36 oy aldı.

Seçim sonrası konuşan Özcan Çetin, tüm üyelere teşekkür ederek, devraldıkları Salihli Bakkallar Esnaf Odası'nın bayrağını daha üst noktalara taşımak için çalışacaklarını ve her daim esnafın yanında olacaklarını söyledi.

Yeni yönetim kurulu; Mehmet Ali Demir, Cüneyt Bülbül, Hüseyin Altınkeser, Sefa Ergün, Kadir Deniz ve Davut Mengirkaon olarak belirlendi. Denetim kurulunda ise Atakan Oğuz, Sedat Mamak ve Hatice Serhan Özakça yer alıyor.

