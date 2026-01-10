Salihli Bakkallar Esnaf Odası'nın Yeni Başkanı Özcan Çetin

Salihli Bakkallar Esnaf Odası'nın olağan genel kurulunda 637 oyun 351'ini alan Özcan Çetin başkan seçildi; yönetim ve denetim kurulları belirlendi.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 18:17
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 18:17
Salihli Bakkallar Esnaf Odası'nın Yeni Başkanı Özcan Çetin

Salihli Bakkallar Esnaf Odası'nın Yeni Başkanı Özcan Çetin

Olağan genel kurulda 637 oyun 351'ini alan Çetin seçildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde gerçekleştirilen Bakkallar Esnaf Odasının olağan genel kurulunda, yeni başkan Özcan Çetin göreve getirildi.

Toplam 716 üyesi bulunan oda, kongresini Beyaz Düğün Salonu'nda gerçekleştirdi. Divan başkanlığını Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Hasan Geriter yürüttü.

Başkanlık yarışında mevcut başkan İsmail Ünlü, Özcan Çetin ve Seyfettin Toker aday oldu. Kongrede kullanılan 637 oyun 351'ini alan Özcan Çetin, Salihli Bakkallar Esnaf Odası'nın yeni başkanı seçildi. 3 oy geçersiz sayılırken, İsmail Ünlü 247 ve Seyfettin Toker 36 oy aldı.

Seçim sonrası konuşan Özcan Çetin, tüm üyelere teşekkür ederek, devraldıkları Salihli Bakkallar Esnaf Odası'nın bayrağını daha üst noktalara taşımak için çalışacaklarını ve her daim esnafın yanında olacaklarını söyledi.

Yeni yönetim kurulu; Mehmet Ali Demir, Cüneyt Bülbül, Hüseyin Altınkeser, Sefa Ergün, Kadir Deniz ve Davut Mengirkaon olarak belirlendi. Denetim kurulunda ise Atakan Oğuz, Sedat Mamak ve Hatice Serhan Özakça yer alıyor.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDEKİ BAKKALLAR ESNAF ODASI’NIN GERÇEKLEŞTİRİLEN OLAĞAN GENEL KURULUNDA...

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDEKİ BAKKALLAR ESNAF ODASI’NIN GERÇEKLEŞTİRİLEN OLAĞAN GENEL KURULUNDA YENİ BAŞKAN ÖZCAN ÇETİN OLDU.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDEKİ BAKKALLAR ESNAF ODASI’NIN GERÇEKLEŞTİRİLEN OLAĞAN GENEL KURULUNDA...

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Salihli Bakkallar Esnaf Odası'nın Yeni Başkanı Özcan Çetin
2
Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi Adana'ya On Binlerce İstihdam Sağlayacak
3
Denizli Lokantacılar Odası'nda Başkanlık Seçimi
4
DTSO Başkanı Kaya: Diyarbakır’ın Potansiyelinin Barışla Taçlandırılması Hedefimiz
5
Mersin'de Enerji Verimliliği ve Yeşil Lojistik Konferansı
6
Malatya Tapu Müdürlüklerinde Verimlilik İçin Eğitim Projesi Başladı
7
Bayburt'ta üreticiye yüzde 40 devlet katkılı yem desteği

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları