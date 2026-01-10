DTSO Başkanı Kaya: Diyarbakır’ın Potansiyelinin Barışla Taçlandırılması Hedefimiz

DTSO Başkanı Kaya: "Diyarbakır’ın güçlü potansiyelinin barışla taçlandırılması en temel hedefimizdir"

Toplantı ve katılımcılar

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ve bileşenleri tarafından düzenlenen "2025 Ekonomik Değerlendirme ve 2026 Beklentiler" toplantısı Gastro İnovasyon Merkezi'nde kahvaltılı basın toplantısı formatında gerçekleşti. Toplantıya DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır OSB Başkanı Mustafa Fidan, Karacadağ OSB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Beşir Yılmaz, Diyarbakır İş Konseyi Başkanı Mustafa Vural, DTSO Yüksek İstişare Kurulu Başkan Yardımcısı Burç Baysal, GÜNTİAD Başkanı Sezai Ayas, DTSO İş Kadınları Meclisi Başkanı Filiz Ekingen, TOBB Diyarbakır Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Hatice Akyıl ve GGC Başkanı Felat Bozarslan katıldı.

Kaya'nın değerlendirmeleri: Oda, üye ve misyon

Mehmet Kaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, bu yıl 143. kuruluş yılını kutlayan DTSO'nun 26 bini aşan üyesi ile kentin en güçlü sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu söyledi. Kaya, odanın amacını; Diyarbakır ekonomisine, toplumsal yaşamına ve yaşam kalitesinin artışına katkı sunmak olarak tanımladı ve kurumlarla yapıcı iş birlikleri ile doğru ve ilkeli bir muhalefet yaklaşımını birlikte yürüttüklerini belirtti.

İhracat ve ekonomik göstergeler

Kaya, Diyarbakır'ın 2025 ihracatını 275 milyon dolar olarak açıkladı; resmi kayıtlarda 2024’e göre yaklaşık %13,5 artış göründüğünü ancak kayıt dışılık ve sistemsel eksiklikler nedeniyle fiili ihracatın 1 milyar doların üzerinde olduğunu düşündüklerini vurguladı. Kentte yılda ortalama bin civarında sanayi sicilli işletme açılıp yenilendiğini, bunun güçlü bir imalat altyapısını işaret ettiğini söyledi.

Barış, sınır kapıları ve pazarlar

Kaya, Diyarbakır ihracatının ithalata dayalı değil, imalata dayalı olduğunu belirterek ihracatın %50'den fazlasının Irak'a, özellikle Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne yapıldığını, ayrıca Suriye'ye ihracatta 2025'te %99 artış kaydedildiğini aktardı. Suriye'de kalıcı barış ve sınır kapılarının açılması durumunda, Türkiye'nin Irak'ta yakaladığı 13 milyar doları aşan ihracat hacmine Suriye için de ulaşılabileceğine inandıklarını söyledi.

Firmalar, kapanmalar ve finansman sorunları

Kaya, 2025'te ilk kez kapanan şirketlerin açılanlara oranının yüzde 40 seviyelerine çıktığını; önceki yıllarda bu oranın yaklaşık %20 olduğunu belirterek bunun ekonomik krizin derinliğini gösterdiğini kaydetti. Tekstil, ticaret ve beyaz eşya sektörlerinde ciddi kapanmalar yaşandığını, 2025'te 9 firmanın konkordato ilan ettiğini ve bunun önceki beş yılın toplamını aştığını ifade etti. Finansmana erişim zorlukları, yüksek faiz oranları ve ekonomik belirsizliklerin temel nedenler olduğunu vurguladı.

Merkez taşıma ve sektörler

Bir diğer sorun olarak firmaların merkezlerini batı illerine taşımasını işaret eden Kaya, 2025'te bu sayının 104 firmaya ulaştığını belirtti. Bunun nedenlerini bankacılıkta dezavantajlı konum ve batıdaki ihalelerde ayrımcılık iddiaları olarak sıraladı. Sanayi sicili ve kapasite raporu başvurularındaki artışın kentteki sanayi dinamizmini gösterdiğini, öne çıkan sektörlerin ise tekstil, metal, gıda, mobilya, maden, pamuk, çırçır, yem ve plastik olduğunu söyledi.

Gastro İnovasyon Merkezi, kadın istihdamı ve coğrafi işaretler

Kaya, Gastro İnovasyon Merkezi ve Sanayi Mektebi'nin kentin kültürel ve ekonomik potansiyelini gelecek kuşaklara taşıma hedefinin somut örnekleri olduğunu belirtti. 2025'te burada 100'den fazla kadına aşçılık eğitimi verildiğini, kahvaltıda ikram edilen ürünlerin Keyma Kadın Kooperatifi tarafından üretildiğini ve yaklaşık 90 kadının ürünlerini sattığı 'Çerçi' satış merkezinin aktif olduğunu söyledi. Diyarbakır'ın coğrafi işaretlerle ilgili Türkiye'de öncü illerden biri olduğunu; bugüne kadar 16 ürünün tescillendiğini, 59 ürünün ise tescil sürecinde olduğunu aktardı.

Altyapı, havalimanı ve 2026 hedefleri

Kaya, çözüm sürecinin önemine dikkat çekerek "Barış ve demokrasi, ekonomik kalkınmanın olmazsa olmazıdır" dedi. Geçmişte Diyarbakır ihracatının 400 milyon dolara ulaştığını, bugün o seviyeye henüz erişilemediğini belirtti. Ayrıca Diyarbakır Havalimanı'ndaki uçuş sorunları ve sisli havalarda iniş sistemlerinin yetersizliğinin kent için sorun olduğunu, Ulaştırma Bakanlığı'nı acil çözüm çağrısı yaptı. 2026 hedefleri arasında Karacadağ’da GES Endüstri Bölgesi kurulması, lisanslı depoculuk, küçük sanayi sitelerinin kent dışına taşınması, lojistik merkezinin tamamlanması ve hızlı tren ile otoyol projelerinin hızlandırılması yer alıyor.

OSB Başkanı Fidan’ın mesajı

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Fidan, OSB'de 370 fabrikanın üretim yaptığını ve 23 bin kişinin istihdam edildiğini belirtti. OSB’nin bölgenin ekonomik kalkınmasında lokomotif rol üstlendiğini vurgulayan Fidan, 5. Etap'ta bulunan 188 parsel için 250 firmadan başvuru aldıklarını, bunun yatırımcı güveninin göstergesi olduğunu söyledi. Sanayiye özel banka yapısı ve uygun vadeli kredi paketlerinin oluşmasının bir tercih değil zorunluluk olduğunu ifade ederek barış, istikrar ve güven ortamının sanayi yatırımlarının teminatı olduğunu dile getirdi.

