Sarıgöl'de Musa Topdemir 2025 Üzümlerini Ocak 2026'da Hasat Etti

Örtü altı üretimle sezonu dalında taze üzümlerle kapattı

Sarıgöl'de üzüm üreticisi Musa Topdemir, 70 dönüm bağını örtü altında tutarak 2025 yılı mahsulü üzümlerini Ocak 2026 ayında dalında taze olarak hasat etti ve yeni yıla dalında taze üzümle giren ilçedeki tek üretici oldu.

Her yıl olduğu gibi üzümlerini yeni yılın ilk ayına kadar dalında muhafaza eden Topdemir, bağlarını doğal şartlarda adeta bir açık soğuk hava deposu gibi koruduklarını belirtti.

Son hasadını yaptığı üzümleri Uşak'ın Karahallı ilçesinde satan üretici, Crimson cinsi üzümlerinin kilosunu 70 liradan tüketiciye sunduğunu söyledi.

Üzümlerin büyük bölümünü İzmir ve Aydın'dan gelen toptancılara sattığını ifade eden Topdemir, bağında az miktarda Sultaniye üzüm kaldığını ve bunları kesip eşine dostuna vereceğini belirtti.

Musa Topdemir konuşmasında şunları söyledi: "Üzümler örtü altında dalından kesilerek doğrudan tüketiciye ulaşıyor. Bağ adeta açık bir soğuk hava deposu gibi. Bu sezonu kapattık. İnşallah gelecek yıl da nasip olur, yine yeni yıl üzümleri benden olacak."

