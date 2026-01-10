Malatya Tapu Müdürlüklerinde Verimlilik İçin Eğitim Projesi Başladı

Malatya Tapu Müdürlüklerinde Verimlilik ve Performans Artırıcı Eğitim Projesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Fırat Kalkınma Ajansı (FKA), bölgedeki kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve üniversitelerle iş birliklerini güçlendirerek yerel kalkınmayı desteklemeye devam ediyor. Bu kapsamda, Ajans tarafından yürütülen 2025 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı çerçevesinde destek almaya hak kazanan Malatya Tapu Müdürlüğü'nün "Tapu Müdürlüklerinde Verimlilik ve Performans Artırıcı Uygulamalar" projesinin açılış programı gerçekleştirildi.

Açılış Programı ve Katılımcılar

Açılış programına Malatya Vali Yardımcısı Osman Kural, Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak, Battalgazi Tapu Müdürü Levent Pamukçu, Yeşilyurt Tapu Müdürü Hakan Küçük ve Malatya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü İsa Telimen ile ilgili kurum temsilcileri, eğitmenler ve kurum personelleri katılım sağladı. Programda projenin amacı, kapsamı ve uygulanacak eğitim süreci katılımcılara detaylı şekilde aktarıldı.

Eğitim İçeriği ve Hedefleri

Proje kapsamında düzenlenecek eğitim faaliyetleriyle toplam 100 personelin; kurumsal aidiyet ve motivasyon, stres yönetimi, kriz ve çatışma yönetimi, zaman yönetimi ile zor insanlarla etkili iletişim ve ikna becerileri konularında bilgi ve farkındalıklarının artırılması hedefleniyor. Eğitimler, katılımcıların çalışma şartları ve kurumsal ihtiyaçları dikkate alınarak yüz yüze ve yerinde gerçekleştirilecek, uygulama temelli modellerle desteklenecek.

Uygulama ve Değerlendirme Süreci

Eğitim süreci beş iş günü ve toplam 30 ders saati olarak planlandı. Katılımcıların gelişimleri, ölçme ve değerlendirme araçlarıyla takip edilecek; eğitim öncesi ve sonrası uygulamalarla kazanımlar analiz edilecek. Eğitim sürecinin sonunda hazırlanacak değerlendirme raporu Malatya Tapu Müdürlüğü'ne sunulacak.