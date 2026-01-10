Malatya Tapu Müdürlüklerinde Verimlilik İçin Eğitim Projesi Başladı

FKA destekli proje ile Battalgazi ve Yeşilyurt tapu müdürlüklerinde 100 personele verimlilik, performans ve iletişim odaklı eğitim verilecek.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 13:01
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 13:01
Malatya Tapu Müdürlüklerinde Verimlilik İçin Eğitim Projesi Başladı

Malatya Tapu Müdürlüklerinde Verimlilik ve Performans Artırıcı Eğitim Projesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Fırat Kalkınma Ajansı (FKA), bölgedeki kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve üniversitelerle iş birliklerini güçlendirerek yerel kalkınmayı desteklemeye devam ediyor. Bu kapsamda, Ajans tarafından yürütülen 2025 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı çerçevesinde destek almaya hak kazanan Malatya Tapu Müdürlüğü'nün "Tapu Müdürlüklerinde Verimlilik ve Performans Artırıcı Uygulamalar" projesinin açılış programı gerçekleştirildi.

Açılış Programı ve Katılımcılar

Açılış programına Malatya Vali Yardımcısı Osman Kural, Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak, Battalgazi Tapu Müdürü Levent Pamukçu, Yeşilyurt Tapu Müdürü Hakan Küçük ve Malatya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü İsa Telimen ile ilgili kurum temsilcileri, eğitmenler ve kurum personelleri katılım sağladı. Programda projenin amacı, kapsamı ve uygulanacak eğitim süreci katılımcılara detaylı şekilde aktarıldı.

Eğitim İçeriği ve Hedefleri

Proje kapsamında düzenlenecek eğitim faaliyetleriyle toplam 100 personelin; kurumsal aidiyet ve motivasyon, stres yönetimi, kriz ve çatışma yönetimi, zaman yönetimi ile zor insanlarla etkili iletişim ve ikna becerileri konularında bilgi ve farkındalıklarının artırılması hedefleniyor. Eğitimler, katılımcıların çalışma şartları ve kurumsal ihtiyaçları dikkate alınarak yüz yüze ve yerinde gerçekleştirilecek, uygulama temelli modellerle desteklenecek.

Uygulama ve Değerlendirme Süreci

Eğitim süreci beş iş günü ve toplam 30 ders saati olarak planlandı. Katılımcıların gelişimleri, ölçme ve değerlendirme araçlarıyla takip edilecek; eğitim öncesi ve sonrası uygulamalarla kazanımlar analiz edilecek. Eğitim sürecinin sonunda hazırlanacak değerlendirme raporu Malatya Tapu Müdürlüğü'ne sunulacak.

Açılış programında konuşan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak, "Kamu kurumlarımızın hizmet kalitesini artırmanın yolu, güçlü bir kurumsal yapı ve nitelikli insan kaynağından geçmektedir. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu proje ile Battalgazi ve Yeşilyurt Tapu Müdürlüklerimizde görev yapan personelin hem mesleki hem de kişisel yetkinliklerinin geliştirilmesini amaçlıyoruz. Eğitim süreci sonunda elde edilecek kazanımların, vatandaşlarımıza sunulan tapu hizmetlerine doğrudan olumlu yansıyacağına inanıyoruz. Ajans olarak, bölgemizde kamu kurumlarının kapasitesini güçlendirmeye yönelik desteklerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Beklenen Sonuç

Gerçekleştirilecek proje ile Malatya Tapu Müdürlüğü personelinin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi, hizmet süreçlerinde verimlilik ve performansın artırılması ve kamu hizmetlerinin daha etkin, hızlı ve kaliteli sunulmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

MALATYA TAPU MÜDÜRLÜKLERİNDE VERİMLİLİK VE PERFORMANS ARTIŞI İÇİN EĞİTİM PROJESİ...

MALATYA TAPU MÜDÜRLÜKLERİNDE VERİMLİLİK VE PERFORMANS ARTIŞI İÇİN EĞİTİM PROJESİ BAŞLADI

MALATYA TAPU MÜDÜRLÜKLERİNDE VERİMLİLİK VE PERFORMANS ARTIŞI İÇİN EĞİTİM PROJESİ...

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Enerji Verimliliği ve Yeşil Lojistik Konferansı
2
Malatya Tapu Müdürlüklerinde Verimlilik İçin Eğitim Projesi Başladı
3
Bayburt'ta üreticiye yüzde 40 devlet katkılı yem desteği
4
MÜSİAD Muğla, 2025 Değerlendirmesi ve 2026 Beklentileri Programına Katıldı
5
Amasya'nın Yeni Lezzeti: Misket Elmalı Baklava
6
Sarıgöl Pazarı'nda 900 ve 1000 Gramlık Dev Patatesler İlgi Çekti
7
Dalında 5 TL'lik Turunç, Kozanlı Kadınların Kara Kazanda 200-300 TL'ye Çıkıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları