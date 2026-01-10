Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi Adana'ya On Binlerce İstihdam Sağlayacak

AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı değerlendirdi

AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, Ceyhan ve Yumurtalık ilçeleri sınırlarında kurulacak Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi ile ilgili açıklamasında, bölgenin on binlerce kişiye istihdam sağlayacağını bildirdi.

Adana Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi için Ceyhan ve Yumurtalık’taki arazilerin Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlendiği ve bunun Resmi Gazete’de yayınlandığını hatırlatan Dağlı, yatırımın kent ve bölge için taşıdığı stratejik öneme dikkat çekti.

Dağlı, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Yatırımlar on binlerce gencimize iş fırsatları sunacak. Katma değeri yüksek üretimin yapılacağı bölgede sağlanacak nitelikli iş gücüyle Adana’nın sosyoekonomik gelişimi hızlanacak. Alınan karar, şehrimiz ve bölgemiz adına son derece stratejik ve tarihi bir adımdır. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza ve katkı sunan tüm kurumlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz"

Bölgenin Türkiye ekonomisine katkılarına ilişkin değerlendirmesinde Dağlı, şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliği ve vizyoner sanayi politikaları doğrultusunda alınan bu karar, Adana’nın üretim gücünü, istihdam potansiyelini ve küresel rekabet kapasitesini önemli ölçüde artıracaktır. Kimya sanayi başta olmak üzere yüksek katma değerli yatırımların önünü açacak bu endüstri bölgesi, yalnızca Adana’ya değil, Türkiye ekonomisine de uzun vadeli katkılar sunacaktır. Ceyhan Enerji İhtisas Bölgesi ile birlikte değerlendirildiğinde, Adana artık enerji, kimya ve sanayi alanlarında cazibe merkezi şehirlerinden biri haline gelmektedir. AK Parti olarak; üretimi, yatırımı, istihdamı ve kalkınmayı merkeze alan anlayışımızla Adana’nın her alanda büyümesi için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Adana’mıza, bölgemize ve ülkemize hayırlı olsun."

AK PARTİ ADANA İL BAŞKANI TAMER DAĞLI, CEYHAN VE YUMURTALIK İLÇELERİ SINIRLARINDA YER ALAN BÖLGEDE ‘KİMYA ENDÜSTRİ BÖLGESİ’ İÇİN, "YATIRIMLAR ON BİNLERCE GENCİMİZE İŞ FIRSATLARI SUNACAK. KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRETİMİN YAPILACAĞI BÖLGEDE SAĞLANACAK NİTELİKLİ İŞ GÜCÜYLE ADANA’NIN SOSYOEKONOMİK GELİŞİMİ HIZLANACAK" DEDİ.