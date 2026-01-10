Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi Adana'ya On Binlerce İstihdam Sağlayacak

Tamer Dağlı, Cumhurbaşkanı Kararıyla Resmi Gazete'de ilan edilen Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi'nin Adana ve Türkiye ekonomisine istihdam ve katma değer sağlayacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 16:11
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 16:11
Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi Adana'ya On Binlerce İstihdam Sağlayacak

Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi Adana'ya On Binlerce İstihdam Sağlayacak

AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı değerlendirdi

AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, Ceyhan ve Yumurtalık ilçeleri sınırlarında kurulacak Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi ile ilgili açıklamasında, bölgenin on binlerce kişiye istihdam sağlayacağını bildirdi.

Adana Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi için Ceyhan ve Yumurtalık’taki arazilerin Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlendiği ve bunun Resmi Gazete’de yayınlandığını hatırlatan Dağlı, yatırımın kent ve bölge için taşıdığı stratejik öneme dikkat çekti.

Dağlı, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Yatırımlar on binlerce gencimize iş fırsatları sunacak. Katma değeri yüksek üretimin yapılacağı bölgede sağlanacak nitelikli iş gücüyle Adana’nın sosyoekonomik gelişimi hızlanacak. Alınan karar, şehrimiz ve bölgemiz adına son derece stratejik ve tarihi bir adımdır. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza ve katkı sunan tüm kurumlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz"

Bölgenin Türkiye ekonomisine katkılarına ilişkin değerlendirmesinde Dağlı, şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliği ve vizyoner sanayi politikaları doğrultusunda alınan bu karar, Adana’nın üretim gücünü, istihdam potansiyelini ve küresel rekabet kapasitesini önemli ölçüde artıracaktır. Kimya sanayi başta olmak üzere yüksek katma değerli yatırımların önünü açacak bu endüstri bölgesi, yalnızca Adana’ya değil, Türkiye ekonomisine de uzun vadeli katkılar sunacaktır. Ceyhan Enerji İhtisas Bölgesi ile birlikte değerlendirildiğinde, Adana artık enerji, kimya ve sanayi alanlarında cazibe merkezi şehirlerinden biri haline gelmektedir. AK Parti olarak; üretimi, yatırımı, istihdamı ve kalkınmayı merkeze alan anlayışımızla Adana’nın her alanda büyümesi için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Adana’mıza, bölgemize ve ülkemize hayırlı olsun."

AK PARTİ ADANA İL BAŞKANI TAMER DAĞLI, CEYHAN VE YUMURTALIK İLÇELERİ SINIRLARINDA YER ALAN BÖLGEDE...

AK PARTİ ADANA İL BAŞKANI TAMER DAĞLI, CEYHAN VE YUMURTALIK İLÇELERİ SINIRLARINDA YER ALAN BÖLGEDE ‘KİMYA ENDÜSTRİ BÖLGESİ’ İÇİN, "YATIRIMLAR ON BİNLERCE GENCİMİZE İŞ FIRSATLARI SUNACAK. KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRETİMİN YAPILACAĞI BÖLGEDE SAĞLANACAK NİTELİKLİ İŞ GÜCÜYLE ADANA’NIN SOSYOEKONOMİK GELİŞİMİ HIZLANACAK" DEDİ.

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi Adana'ya On Binlerce İstihdam Sağlayacak
2
Denizli Lokantacılar Odası'nda Başkanlık Seçimi
3
DTSO Başkanı Kaya: Diyarbakır’ın Potansiyelinin Barışla Taçlandırılması Hedefimiz
4
Mersin'de Enerji Verimliliği ve Yeşil Lojistik Konferansı
5
Malatya Tapu Müdürlüklerinde Verimlilik İçin Eğitim Projesi Başladı
6
Bayburt'ta üreticiye yüzde 40 devlet katkılı yem desteği
7
MÜSİAD Muğla, 2025 Değerlendirmesi ve 2026 Beklentileri Programına Katıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları