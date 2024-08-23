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Ankara'da Kuaför ve Güzellik Salonları Pazar Günü Çalışabilecek

Ankara'da kuaför ve güzellik salonları, pazar günleri çalışma izni belgesiyle hizmet verebilecek.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 17:32
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 17:32
Ankara'da Kuaför ve Güzellik Salonları Pazar Günü Çalışabilecek

Ankara'da Pazar Günü Çalışma İzin Belgesi Düzenlendi

Başkent Ankara'da, kuaförler, berberler ve güzellik salonları, belirli istisnalar dahilinde pazar günleri faaliyet gösterebilecekler.

İzin Belgesi Yetkisi Meslek Odalarına Verildi

Bu uygulama çerçevesinde, iş yerlerinin çalışma izni belgelerini, bağlı bulundukları meslek odaları verecek.

ATO'dan Açıklama

Ankara Ticaret Odası (ATO), resmi sosyal medya hesabı üzerinden bu konuyla ilgili irtibat sağladı. Ayrıca, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kuaför ve güzellik salonları, çalışma izni belgesi almak için ilgili prosedürü takip etmelidirler.

Gerekli Prosedür

İzin belgesi almak isteyen işletmeler, http://portal.atonet.org.tr adresinden, 'Online İşlemler' menüsündeki 'Çalışma İzin Belgesi' sekmesinden 'Yeni Belge Talebi' butonuna tıklayarak uygun alanları doldurmalıdır.

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