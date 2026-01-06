Balıkesir’in 2025 İhracatı 1 milyar 179 milyon dolara %7 Artışla Yükseldi

Balıkesir Ticaret Odası: 2025 ihracatı yüzde 7 artışla 1 milyar 179 milyon dolara yükseldi; elektrik-elektronik lider, ABD en büyük pazar.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 15:37
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 15:37
Balıkesir’in 2025 İhracatı 1 milyar 179 milyon dolara %7 Artışla Yükseldi

Balıkesir’in 2025 İhracatı 1 milyar 179 milyon dolara %7 Arttı

Balıkesir Ticaret Odası, 2024 yılında 1 milyar 102 milyon dolar olan Balıkesir ihracatının, 2025 yılında yüzde 7 artış göstererek 1 milyar 179 milyon dolara yükseldiğini açıkladı. Türkiye genelinde ihracat 2024'e göre yüzde 4,5 artarken, Balıkesir ülke ortalamasının üzerinde bir performans sergiledi.

Sektörlerde Liderlik

2025 verilerine göre Balıkesir ihracatında elektrik ve elektronik sektörü 540,7 milyon dolar ile ilk sırada yer aldı. Bunu su ürünleri ve hayvansal mamuller 153,6 milyon dolar, otomotiv endüstrisi 77,2 milyon dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 62,8 milyon dolar ve madencilik ürünleri 45,1 milyon dolar takip etti.

En Fazla İhracat Yapılan Ülkeler

Aynı dönemde Balıkesir’den en fazla ihracat yapılan ülke ABD oldu ve ihracat 197,2 milyon dolar olarak kaydedildi. Bunu Yunanistan 93,1 milyon dolar, Almanya 80,5 milyon dolar, Irak 69,3 milyon dolar ve Birleşik Arap Emirlikleri 59,7 milyon dolar ile takip etti.

Sıralama ve Değerlendirme

Balıkesir’in Türkiye ihracat sıralamasındaki yükselişi de verilerle desteklendi: 2024'te 25'inci sırada yer alan Balıkesir, 2025'te 22'nci sıraya yükseldi.

Balıkesir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kula, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye’nin ihracatta tarihi bir rekora ulaştığı bir yılda Balıkesir’in, ülke ortalamasının üzerinde bir artış yakalaması son derece değerlidir. Bu başarıda firmalarımızın dijitalleşme süreçlerine uyum sağlaması ve daha etkin kullanmasının önemli bir payı olduğunu düşünüyorum. Bu başarının geleceğe taşınması ve daha da geliştirilmesi adına Balıkesir Ticaret Odası olarak dijitalleşme ve e-ticaret alanındaki eğitim ve seminerlere öncelik veriyoruz. Elde edilen bu sonuçlar, her zaman vurguladığımız gibi üretimin artmasının istihdamı, istihdamın artmasının ise ticareti güçlendirdiğini ve nihayetinde ülke ekonomisine katkı sağladığını somut şekilde ortaya koymaktadır. Bu başarıya katkı sunan tüm ihracatçı firmalarımızı ve çalışanlarını tebrik ediyorum."

Açıklamada, 2025 yılında Türkiye geneli ihracat artış yüzdesinin üzerine çıkan Balıkesir ihracatının; Balıkesir’in üretim gücü, sektör çeşitliliği ve dijital dönüşüme uyum sağlayan firma yapısının somut bir sonucu olduğu vurgulandı. Önümüzdeki dönemde bu alanlara yapılacak yatırımlar ve kazanılan pazar deneyimiyle Balıkesir ihracatının daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasının hedeflendiği ifade edildi.

BALIKESİR TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI RAHMİ KULA

BALIKESİR TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI RAHMİ KULA

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gümüşhane, 2025'te Doğu Karadeniz'de İhracatını En Çok Artıran İl Oldu
2
Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü 2025'te 7 milyon 544 bin 578 TL ceza uyguladı
3
YEKA GES-2025 Sözleşmeleri İmzalandı: 650 MW ve 102 Milyon Euro Katkı
4
Bandırma Limanı 2025'te Dış Ticaret Hacmi 2,2 Milyar Doları Aştı
5
Balıkesir’in 2025 İhracatı 1 milyar 179 milyon dolara %7 Artışla Yükseldi
6
Enerjinin Yıldızları Antalya'da 3 Yıl Daha Sürecek

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları