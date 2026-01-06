Balıkesir’in 2025 İhracatı 1 milyar 179 milyon dolara %7 Artışla Yükseldi

Balıkesir’in 2025 İhracatı 1 milyar 179 milyon dolara %7 Arttı

Balıkesir Ticaret Odası, 2024 yılında 1 milyar 102 milyon dolar olan Balıkesir ihracatının, 2025 yılında yüzde 7 artış göstererek 1 milyar 179 milyon dolara yükseldiğini açıkladı. Türkiye genelinde ihracat 2024'e göre yüzde 4,5 artarken, Balıkesir ülke ortalamasının üzerinde bir performans sergiledi.

Sektörlerde Liderlik

2025 verilerine göre Balıkesir ihracatında elektrik ve elektronik sektörü 540,7 milyon dolar ile ilk sırada yer aldı. Bunu su ürünleri ve hayvansal mamuller 153,6 milyon dolar, otomotiv endüstrisi 77,2 milyon dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 62,8 milyon dolar ve madencilik ürünleri 45,1 milyon dolar takip etti.

En Fazla İhracat Yapılan Ülkeler

Aynı dönemde Balıkesir’den en fazla ihracat yapılan ülke ABD oldu ve ihracat 197,2 milyon dolar olarak kaydedildi. Bunu Yunanistan 93,1 milyon dolar, Almanya 80,5 milyon dolar, Irak 69,3 milyon dolar ve Birleşik Arap Emirlikleri 59,7 milyon dolar ile takip etti.

Sıralama ve Değerlendirme

Balıkesir’in Türkiye ihracat sıralamasındaki yükselişi de verilerle desteklendi: 2024'te 25'inci sırada yer alan Balıkesir, 2025'te 22'nci sıraya yükseldi.

Balıkesir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kula, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye’nin ihracatta tarihi bir rekora ulaştığı bir yılda Balıkesir’in, ülke ortalamasının üzerinde bir artış yakalaması son derece değerlidir. Bu başarıda firmalarımızın dijitalleşme süreçlerine uyum sağlaması ve daha etkin kullanmasının önemli bir payı olduğunu düşünüyorum. Bu başarının geleceğe taşınması ve daha da geliştirilmesi adına Balıkesir Ticaret Odası olarak dijitalleşme ve e-ticaret alanındaki eğitim ve seminerlere öncelik veriyoruz. Elde edilen bu sonuçlar, her zaman vurguladığımız gibi üretimin artmasının istihdamı, istihdamın artmasının ise ticareti güçlendirdiğini ve nihayetinde ülke ekonomisine katkı sağladığını somut şekilde ortaya koymaktadır. Bu başarıya katkı sunan tüm ihracatçı firmalarımızı ve çalışanlarını tebrik ediyorum."

Açıklamada, 2025 yılında Türkiye geneli ihracat artış yüzdesinin üzerine çıkan Balıkesir ihracatının; Balıkesir’in üretim gücü, sektör çeşitliliği ve dijital dönüşüme uyum sağlayan firma yapısının somut bir sonucu olduğu vurgulandı. Önümüzdeki dönemde bu alanlara yapılacak yatırımlar ve kazanılan pazar deneyimiyle Balıkesir ihracatının daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasının hedeflendiği ifade edildi.

BALIKESİR TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI RAHMİ KULA