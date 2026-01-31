Antalya 'Gold Town' ile Gıda Güvenliğinde Marka Oluyor

Muratpaşa'da başlatılan Gold Town Gıda Güvenliği ve Hijyen Sertifika Programı Kepez ve Konyaaltı'na yayılacak; hedef Antalya'yı uluslararası ölçekte marka haline getirmek.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 10:11
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 10:11
Muratpaşa’da hijyen ve gıda güvenliği standartlarını yükseltmek amacıyla hayata geçirilen Gold Town Gıda Güvenliği ve Hijyen Sertifika Programı, Antalya’yı bu alanda uluslararası ölçekte bir marka haline getirme hedefiyle büyüyor. Programın Kepez ve Konyaaltı ilçelerine yayılması için önemli bir adım atıldı.

İş birliği ve yetkililerle görüşme

Program, Muratpaşa Belediyesi ile Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (AGYİD) ve hijyen alanında dünya çapında faaliyet gösteren Diversey iş birliğinde yürütülüyor. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve beraberindeki heyet; Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ile bir araya geldi. Heyette AGYİD Başkanı Zeki Özen, Başkan Yardımcısı Burak Ünlüler ile yönetim kurulu üyeleri Güray Kanan ve Ersun Elmas da yer aldı.

Programın kapsamı ve kriterleri

Gönüllülük esasına dayalı yürütülen Gold Town Sertifika Programı kapsamında restoran, kafe, lokanta ve pastaneler; depolama şartları, pişirme ve saklama sıcaklıkları, havalandırma sistemleri ile kullanılan ürünlerin kalite ve uygunluğu gibi birçok başlıkta kapsamlı denetimlerden geçiriliyor. Belirlenen kriterleri karşılayan işletmeler Gold Town Sertifikası almaya hak kazanıyor.

Antalya için ortak vizyon

Görüşmelerde, Gold Town Sertifika Programı’nın yaygınlaştırılmasıyla Antalya’nın yalnızca turizmde değil, güvenli ve hijyenik gıda alanında da uluslararası ölçekte örnek gösterilen bir şehir haline gelmesi hedefi vurgulandı. Programın Kepez ve Konyaaltı’na yayılmasıyla Antalya’nın kent ölçeğinde bütüncül bir gıda güvenliği ve hijyen marka yaklaşımı geliştirmesi ve bu modeli uluslararası platformlara taşıması amaçlanıyor.

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

