Samsun'da Ramazan Öncesi Et Denetimleri: Kasaplar Tek Tek Kontrol Edildi

Samsun'da Ticaret Bakanlığı ekipleri, 2025 denetimleri kapsamında kasaplar ve et satış noktalarında etiket, fiyat ve mevzuat uygunsuzluklarını denetledi. Kontroller Ramazan boyunca sürecek.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 11:15
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 11:18
Ticaret Bakanlığı ekipleri 2025 denetimleri kapsamında il genelinde inceleme yaptı

Ticaret Bakanlığı ekipleri tarafından 2025 yılı boyunca sürdürülen denetimler kapsamında, Samsun'da kasaplar ve et ürünleri satışı yapan işletmeler detaylı bir şekilde mercek altına alındı. Denetimlerde et fiyatları, etiket-kasa uyumu ve mevzuata uygunluk titizlikle incelendi.

Kontrollerde özellikle etiket fiyatları ile kasa fiyatlarının uyumu, ürünlerin menşei bilgileri, gramajları ve tüketiciyi yanıltabilecek uygulamalar gözden geçirildi. Denetim ekibi satışa sunulan ürünlerin Fiyat Etiket Yönetmeliği hükümlerine uygunluğunu da ayrıca değerlendirdi.

İşletmelerden talep edilen geriye dönük üç aylık alış ve satış faturaları incelenerek et ve et ürünlerinde fiyat hareketlerinin takibi sağlandı. Bu uygulamanın amacı, piyasada şeffaf bir fiyat yapısının oluşturulması ve olası usulsüzlüklerin tespit edilmesi olarak açıklandı.

Ambalajlı ürünlerde net ağırlık üzerinden satış yapılıp yapılmadığı ve dara ağırlığının düşülüp düşülmediği gibi teknik kontroller de gerçekleştirildi. Denetimlerin, tüketicinin ekonomik çıkarlarının korunmasına yönelik tedbirler kapsamında sürdürüleceği bildirildi.

İl Ticaret Müdürü Kürşat Turpçu, denetimlerin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Fiyat Etiket Yönetmeliği çerçevesinde yürütüldüğünü belirtti. Turpçu, etiket fiyatı ile kasa-raf fiyatı arasında fark olup olmadığına özellikle dikkat ettiklerini vurgulayarak, aldatıcı ve yanıltıcı indirimlerin neden olduğu tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesinin hedeflendiğini ifade etti. Denetimlerin Ramazan ayı boyunca da devam edeceği kaydedildi.

