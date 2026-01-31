Konut Kredilerinde Yeni Düzenleme: Sıfır/2. El Ayrımı Kaldırıldı, Kredi Limitleri Yükseldi

Konut Kredilerinde Yeni Düzenleme: Sıfır/2. El Ayrımı Kaldırıldı

BDDK açıklamasına göre konut alımında ve konut teminatlı kredilerde kullandırılabilecek azami kredi tutarları artırıldı. Artık konut kredilerindeki sınırlamalarda sıfır ve ikinci el ayrımı kaldırıldı; kredi kullanım miktarı yalnızca evin bedeline göre belirlenecek.

Düzenlemenin Detayları

Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: "Konut kredilerinde beklenen düzenleme yapıldı. 1’inci el konut ve 2’nci el konut alımlarına göre farklı uygulanan kredilendirme oranı kaldırıldı. Ayrıca enerji sınıfı kademesi de tekrar düzenlendi."

Yeni düzenlemeye göre C sınıfı konutlar için daha yüksek oranda kredi çekilebilecek. Müşterinin evli olması ve eşinin ile 18 yaşından küçük çocuklarının adına en az bir kayıtlı konut bulunması halinde, belirlenen oranların %75 azaltılarak uygulanmasına devam edilecek.

Örnekle açıklamak gerekirse: "Daha önce ekspertiz değeri 5 milyon olan ikinci el C enerji sınıfı bir konut için kredi çekilebilir oran %50 üzerinden 2,5 milyon TL ile sınırlı iken, yeni düzenleme ile aynı konut için %80 üzerinden 4 milyon TL kredi çekilebilecek" dedi.

İlk Defa Ev Alacaklar İçin Fırsat

Özelmacıklı, düzenlemenin "İlk defa ev alacaklar için önemli fırsat" olduğunu vurguladı. Kira enflasyonundaki gerilemenin konut sahipliğini artıracağına işaret eden Özelmacıklı, faizlerdeki düşüşün konut kredilerini daha ulaşılabilir hale getireceğini söyledi.

Örnek oranlara ilişkin değerlendirmesinde, geçen yıl Ocak ayında 2,89 seviyelerinde olan oranların bu sene 2,49 seviyelerine indiğini ve önümüzdeki dönemde daha da gerileyeceğini belirtti. Ayrıca yüksek orandan kredi çeken müşteriler için yapılandırma imkanının da söz konusu olabileceğini ifade etti.

Piyasa Etkileri ve İpotekli Satışlar

Özelmacıklı, Türkiye genelinde 2025 yılında 1 milyon 688 bin 910 konut satıldığını ve bu satışlarda ipotekli satışların payının %14 olarak gerçekleştiğini hatırlattı. "Müşterilerimiz özellikle kredilendirme limitlerine takılıyorlar ve bu nedenle aslında kredi çekemiyorlardı. Yeni düzenleme ile ipotekli satışların payının artmasını bekliyoruz" dedi.

BDDK verilerine göre, 23 Ocak itibarıyla konut kredi hacmi 687 milyar lirayı aştı. Özelmacıklı, yıl içinde faizlerdeki gerileme ile ipotekli satışların bu seneki payının %25'i yakalayabileceğini öngördüklerini belirtti.

MUSTAFA HAKAN ÖZELMACIKLI