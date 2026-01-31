Konut Kredilerinde Yeni Düzenleme: Sıfır/2. El Ayrımı Kaldırıldı, Kredi Limitleri Yükseldi

BDDK düzenlemesiyle sıfır ve ikinci el ayrımı kaldırıldı, enerji sınıfı kademesi değişti; kredi oranları yükseltilerek ipotekli satışlarda artış bekleniyor.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 12:26
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 12:26
Konut Kredilerinde Yeni Düzenleme: Sıfır/2. El Ayrımı Kaldırıldı, Kredi Limitleri Yükseldi

Konut Kredilerinde Yeni Düzenleme: Sıfır/2. El Ayrımı Kaldırıldı

BDDK açıklamasına göre konut alımında ve konut teminatlı kredilerde kullandırılabilecek azami kredi tutarları artırıldı. Artık konut kredilerindeki sınırlamalarda sıfır ve ikinci el ayrımı kaldırıldı; kredi kullanım miktarı yalnızca evin bedeline göre belirlenecek.

Düzenlemenin Detayları

Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: "Konut kredilerinde beklenen düzenleme yapıldı. 1’inci el konut ve 2’nci el konut alımlarına göre farklı uygulanan kredilendirme oranı kaldırıldı. Ayrıca enerji sınıfı kademesi de tekrar düzenlendi."

Yeni düzenlemeye göre C sınıfı konutlar için daha yüksek oranda kredi çekilebilecek. Müşterinin evli olması ve eşinin ile 18 yaşından küçük çocuklarının adına en az bir kayıtlı konut bulunması halinde, belirlenen oranların %75 azaltılarak uygulanmasına devam edilecek.

Örnekle açıklamak gerekirse: "Daha önce ekspertiz değeri 5 milyon olan ikinci el C enerji sınıfı bir konut için kredi çekilebilir oran %50 üzerinden 2,5 milyon TL ile sınırlı iken, yeni düzenleme ile aynı konut için %80 üzerinden 4 milyon TL kredi çekilebilecek" dedi.

İlk Defa Ev Alacaklar İçin Fırsat

Özelmacıklı, düzenlemenin "İlk defa ev alacaklar için önemli fırsat" olduğunu vurguladı. Kira enflasyonundaki gerilemenin konut sahipliğini artıracağına işaret eden Özelmacıklı, faizlerdeki düşüşün konut kredilerini daha ulaşılabilir hale getireceğini söyledi.

Örnek oranlara ilişkin değerlendirmesinde, geçen yıl Ocak ayında 2,89 seviyelerinde olan oranların bu sene 2,49 seviyelerine indiğini ve önümüzdeki dönemde daha da gerileyeceğini belirtti. Ayrıca yüksek orandan kredi çeken müşteriler için yapılandırma imkanının da söz konusu olabileceğini ifade etti.

Piyasa Etkileri ve İpotekli Satışlar

Özelmacıklı, Türkiye genelinde 2025 yılında 1 milyon 688 bin 910 konut satıldığını ve bu satışlarda ipotekli satışların payının %14 olarak gerçekleştiğini hatırlattı. "Müşterilerimiz özellikle kredilendirme limitlerine takılıyorlar ve bu nedenle aslında kredi çekemiyorlardı. Yeni düzenleme ile ipotekli satışların payının artmasını bekliyoruz" dedi.

BDDK verilerine göre, 23 Ocak itibarıyla konut kredi hacmi 687 milyar lirayı aştı. Özelmacıklı, yıl içinde faizlerdeki gerileme ile ipotekli satışların bu seneki payının %25'i yakalayabileceğini öngördüklerini belirtti.

MUSTAFA HAKAN ÖZELMACIKLI

MUSTAFA HAKAN ÖZELMACIKLI

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karsan CDP'de 'B' Seviyesiyle Sürdürülebilirlikte Yönetimi Güçlendirdi
2
Kırşehir’de Kışta Oto Marketlere Talep Arttı: Antifriz ve Cam Suyu Öne Çıkıyor
3
Mut’ta Kayısının Geleceği: 'Tarladan Sofraya' İzlenebilirlik Sistemi Öne Çıktı
4
Sinop'ta Turizm İçin Güç Birliği: Dış Paydaş Toplantısı
5
Konut Kredilerinde Yeni Düzenleme: Sıfır/2. El Ayrımı Kaldırıldı, Kredi Limitleri Yükseldi
6
Selendi'de 100 Kadın Üreticiye 200 Litre Süt Tankı Desteği
7
AYESOB Başkanı Künkcü'den Aydın Esnafına Ölçü ve Tartı Uyarısı — 2 Mart 2026

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları