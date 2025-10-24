Antalya, Nar Üretimi ve İhracatında İlk Sırada

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türkiye'deki narın dörtte birinin üretildiği Antalya'da hasadın başlamasıyla bahçelerden toplanan narlar hem yurt içine hem de yurt dışına gönderiliyor.

Hasat yoğunluğu ve üretim verileri

Kentte yaklaşık 63 bin dekar alanda üretimi yapılan narda hasat dönemi başladı. Döşemealtı ilçesi başta olmak üzere kent genelindeki nar bahçelerinde hummalı çalışma yürütülüyor; bazı üreticiler ürünlerini dalından satarken, bazıları kendi işçileriyle toplayıp soğuk hava depolarına gönderiyor.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal, kentte yaklaşık 63 bin dekar alanda 175 bin tondan fazla nar üretildiğini belirtti. Türkiye genelinde ise 294 bin dekar alanda yaklaşık 703 bin ton üretim yapıldığını aktaran Erkal, "Nar üretiminde Antalya, Türkiye'de birinci sırada. Üretim alanı açısından beşte birine sahipken, üretimde dörtte birine sahibiz. Bu da bizim bölgemizdeki ürünlerin daha verimli, daha kaliteli ve ihracat değerinin yüksek olduğunu gösteriyor." dedi.

Erkal, Antalya'nın nar üretim alanı bakımından Türkiye'nin %21'ini, üretim miktarı açısından da %25'ini karşıladığını kaydetti. Hasat dönemi devam ederken Erkal, "Bu yıl bereketli bir hasat sezonu geçiriyoruz. Hem kalite hem verim açısından çok iyi görünüyor. Üreticimizin de kazancı açısından daha iyi olacak geçen yıllara göre." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı destekleriyle üretimde biyolojik mücadeleye vurgu yapan Erkal, "Hem kimyasal kullanımı azaltmaya hem çevre dostluğu için Bakanlık destekleriyle zararlılarla biyolojik mücadele yürütüyoruz. Zararlıları faydalı böceklerle bertaraf ediyoruz. Dolayısıyla Antalya'da üretilen narlar hem sağlıklı hem kaliteli hem de aromasıyla farklı." dedi.

İhracatta Antalya liderliği

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu da Antalya'nın nar ihracatında ilk sırada bulunduğunu vurguladı. Geçen yıl 1 Ocak-20 Ekim döneminde birlik üyelerince 27 milyon 779 bin dolarlık nar ihracatı yapıldığını, bu yıl aynı dönemdeki ihracatın ise 30 milyon 150 bin doları aştığını söyledi. Çavuşoğlu, bunun yüzde 8,5 oranında artış anlamına geldiğini belirtti.

Çavuşoğlu, "Antalya, birçok üründe olduğu gibi narda da üretimde ve ihracatta birinci sırada. Yüzde 25'lerin üzerinde bir üretim var, ihracatta da yüzde 37-40 bandında lider durumdayız." değerlendirmesinde bulundu ve bu yılki üretimin kalitesinin fiyatları olumlu etkilediğini ifade etti.

Üreticinin görüşü

Üretimin yoğun yapıldığı bölgelerden Döşemealtı'nda Çığlık Mahallesi muhtarı Mehmet Balcak, yaklaşık 30 yıldır nar üreticiliği yaptıklarını anlattı. Bölgenin geçim kaynağını nar ve zeytinin oluşturduğunu belirten Balcak, "Hasat dönemi 5 ila 10 Ekim arası başlar ve 20-25 Ekim gibi biter. Ziraat mühendisleriyle sürekli iletişim halindeyiz, kalıntısız meyve üretimi yapıyoruz. Zaten yetiştirdiğimiz narları tüccarlar alır, analizini yaptırdıktan sonra ihracatçı firmaya gönderir." dedi ve bu yılki üretimin üreticileri memnun edecek nitelikte olduğunu vurguladı.

Tüccar Ali Coşanay ise bu yılki üretimin kaliteli olduğunu belirterek, çiftçinin yüzünün güleceğini söyledi.

Türkiye'deki narın dörtte birinin üretildiği Antalya'da hasadın başlamasıyla bahçelerden toplanan narlar hem yurt içine hem de yurt dışına gönderiliyor. Kentte yaklaşık 63 bin dekarlık alanda üretimi yapılan narda hasat dönemi başladı. Döşemealtı ilçesi başta olmak üzere kent genelindeki nar bahçelerinde hummalı çalışma yürütülüyor. Bazı üreticiler dalından narı satarken, bazıları ise kendi işçileriyle toplayıp soğuk hava depolarına gönderiyor.