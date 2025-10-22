Antalya Turizm Fuarı 7. Kez: Türk Turizmi Dünya Aktörü

Antalya Turizm Fuarı, 100 ülkeden 2 bini aşkın temsilciyi ağırlıyor; sektör liderleri sürdürülebilirlik ve işbirliğini ön plana çıkardı.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 15:33
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 15:33
Antalya Turizm Fuarı 7. Kez: Türk Turizmi Dünya Aktörü

Antalya Turizm Fuarı 7. Kez Sektörü Buluşturdu

Fuarın önemi ve katılımcılar

Bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen Antalya Turizm Fuarı, GMT Fuarcılık tarafından ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde “Türk turizminin kalbi Antalya'da yüzde 100 Turizm” sloganıyla açıldı. Fuar, 100 ülkeden 2 bini aşkın dünya destinasyonlarının temsilcilerini, otel gruplarını, tur operatörlerini, acenteleri ve teknoloji girişimcilerini bir araya getirdi.

Açılış konuşmaları ve vurgu

Antalya Valisi Hulusi Şahin, açılışta yaptığı konuşmada Antalya'nın dünya turizmindeki konumuna işaret ederek bu noktanın yaklaşık 50 yıllık bir serüvenin sonucu olduğunu söyledi. Şahin, Antalya'nın eşsiz doğasının korunmasının sürdürülebilir turizm için elzem olduğunu vurguladı ve “Türk turizm sektörü dünyada bir aktör durumuna geldi” dedi. Şahin ayrıca Türkiye'nin uluslararası pazarlarda etkin rol üstlenebilecek kapasite, kalite ve çalışkanlığa sahip olduğunu belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC'de turizm alanında yapılan yatırımlara değinerek Türkiye ile işbirliği içinde turizmi daha da geliştirmek istediklerini söyledi ve Türkleri tatil için KKTC'ye davet etti.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Hacısüleyman turizmin çeşitlendirilmesi gerektiğini ifade ederken, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu Antalya'nın turizmde bir dünya markası haline geldiğini belirtti.

Katılım ve beklenti

GMT Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Meral, fuar için 40 binden fazla ziyaretçi beklediklerini açıkladı. Açılışa Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir ile çok sayıda sektör paydaşı katıldı.

Fuar, 24 Ekim'e kadar açık kalacak ve uluslararası iş bağlantıları ile sürdürülebilir turizm gündemini ön plana taşımaya devam edecek.

Bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen Antalya Turizm Fuarı, sektör paydaşlarının katılımıyla başladı....

Bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen Antalya Turizm Fuarı, sektör paydaşlarının katılımıyla başladı. Antalya Valisi Hulusi Şahin fuarın açılışında konuştu.

Bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen Antalya Turizm Fuarı, sektör paydaşlarının katılımıyla başladı....

İLGİLİ HABERLER

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

Zirai Don Desteği Başlıyor: Yumaklı 13 Milyar 221 Milyon TL Müjdesi

Sağlık Bakanlığı 26.673 Personel Alımı Resmi Gazete'de — Branş Dağılımı

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yazıcı: İyidere Lojistik Limanı ile Rize Türkiye'nin Lojistik Üssü Olacak
2
Cevdet Yılmaz Düzce'de: 500 Bin Sosyal Konut ve Ekonomide Hedefler
3
İzmir'de Tekstil ve Ayakkabı Fuarları Başladı: Fashion Prime ve Intermoda
4
Antalya Turizm Fuarı 7. Kez: Türk Turizmi Dünya Aktörü
5
NATEN, Nadir Toprak Elementlerini Cevherden Uç Ürüne Taşıma Hedefiyle Üretiyor
6
Yangına Dirençli Ormanlar Zorunluluk, Prof. Dr. Ali Kavgacı Uyardı
7
İstanbul Serbest Piyasada Dolar 41,7110, Avro 48,4870'den Açıldı

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde

Kadınlar Askere Mi Gidecek? TBMM'ye Sunulan Zorunlu Askerlik Teklifi

Ankara Elektrik Kesintisi 21 Ekim 2025 — Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

Sağlık Bakanlığı 26.673 Personel Alımı Resmi Gazete'de — Branş Dağılımı

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 2025: e-Devlet, Tarih ve Şartlar

Zirai Don Desteği Başlıyor: Yumaklı 13 Milyar 221 Milyon TL Müjdesi