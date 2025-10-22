Antalya Turizm Fuarı 7. Kez: Türk Turizmi Dünya Aktörü

Antalya Turizm Fuarı 7. Kez Sektörü Buluşturdu

Fuarın önemi ve katılımcılar

Bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen Antalya Turizm Fuarı, GMT Fuarcılık tarafından ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde “Türk turizminin kalbi Antalya'da yüzde 100 Turizm” sloganıyla açıldı. Fuar, 100 ülkeden 2 bini aşkın dünya destinasyonlarının temsilcilerini, otel gruplarını, tur operatörlerini, acenteleri ve teknoloji girişimcilerini bir araya getirdi.

Açılış konuşmaları ve vurgu

Antalya Valisi Hulusi Şahin, açılışta yaptığı konuşmada Antalya'nın dünya turizmindeki konumuna işaret ederek bu noktanın yaklaşık 50 yıllık bir serüvenin sonucu olduğunu söyledi. Şahin, Antalya'nın eşsiz doğasının korunmasının sürdürülebilir turizm için elzem olduğunu vurguladı ve “Türk turizm sektörü dünyada bir aktör durumuna geldi” dedi. Şahin ayrıca Türkiye'nin uluslararası pazarlarda etkin rol üstlenebilecek kapasite, kalite ve çalışkanlığa sahip olduğunu belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC'de turizm alanında yapılan yatırımlara değinerek Türkiye ile işbirliği içinde turizmi daha da geliştirmek istediklerini söyledi ve Türkleri tatil için KKTC'ye davet etti.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Hacısüleyman turizmin çeşitlendirilmesi gerektiğini ifade ederken, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu Antalya'nın turizmde bir dünya markası haline geldiğini belirtti.

Katılım ve beklenti

GMT Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Meral, fuar için 40 binden fazla ziyaretçi beklediklerini açıkladı. Açılışa Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir ile çok sayıda sektör paydaşı katıldı.

Fuar, 24 Ekim'e kadar açık kalacak ve uluslararası iş bağlantıları ile sürdürülebilir turizm gündemini ön plana taşımaya devam edecek.

