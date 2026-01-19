Araç-İhsangazi OSB Tüzel Kişilik Kazandı: Kastamonu'ya 20 Bin Kişilik İstihdam

Araç-İhsangazi OSB tüzel kişilik kazandı, 20 bin kişiye istihdam hedefleniyor

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, yaklaşık 20 bin kişinin istihdam edilmesi hedeflenen Araç-İhsangazi Organize Sanayi Bölgesinin tüzel kişilik kazandığını açıkladı. OSB'de imar planlarının hazırlanması, altyapı çalışmalarının tamamlanması ve yatırımcılara arsa tahsis süreçlerinin kısa sürede başlayacağı belirtildi.

Vali Dallı'nın açıklamaları

Vali Dallı başkanlığında düzenlenen bilgilendirme toplantısında, OSB'nin 340 hektar alan üzerinde kurulacağı ifade edildi. Resmi Gazete'de yayımlanan 16 mega endüstri bölgesinde yer alan Kastamonu'da inşa edilecek Araç-İhsangazi OSB için kuruluş protokolünün Bakanlık tarafından onaylandığı ve OSB'nin 14 Ocak 2026 tarihi itibarıyla tüzel kişilik kazandığı vurgulandı.

Mevcut OSB'lerin durumu ve il ekonomisine etkisi

Vali Dallı, Kastamonu'daki organize sanayi bölgeleri ve mevcut sanayi yapısıyla ilgili değerlendirmesinde şu bilgileri paylaştı: 'Kastamonu’da imalat sanayisinde sanayi sicil sistemine kayıtlı 853 işletme faaliyet göstermekte olup, bu işletmelerde yaklaşık 16 bin 300 vatandaşımız istihdam edilmektedir. Sanayimizin omurgasını başta orman ürünleri, tekstil, gıda imalatı sektörleri oluşturmaktadır. İşletmelerimizin büyük kısmı mikro ve küçük ölçekli olmakla birlikte mevcut organize sanayi bölgelerimiz bu işletmelerin büyümesi ve kurumsallaşması açısından önemli bir rol üstlenmektedir. İlimizde halen faaliyet gösteren Kastamonu Merkez, Tosya, Seydiler ve Taşköprü Organize Sanayi Bölgelerinde doluluk oranları oldukça yüksektir. Kastamonu ve Tosya Organize Sanayi Bölgelerimiz yüzde 100 doluluğa ulaşmış, bu nedenle her iki bölgede de ilave alan çalışmaları başlatılmıştır. Mevcut OSB’lerimizde toplamda binlerce kişiye doğrudan istihdam sağlanmakta, bu durum il ekonomisine ciddi katkı sunmaktadır.'

Yatırımcılara sağlanacak avantajlar

OSB'nin yatırımcılara sunduğu konum avantajlarına dikkat çeken Vali Dallı, bölgenin il merkezine, limanlara, demiryoluna ve havaalanına erişim kolaylıklarıyla stratejik öneme sahip olduğunu belirtti. Ayrıca bölgenin bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında 6. bölge teşviklerinden yararlanmasının hedeflendiği ve bunun yatırımcılar için önemli mali avantaj sağlayacağı kaydedildi. Vali Dallı, önümüzdeki süreçte imar planlarının hazırlanması, altyapı çalışmalarının tamamlanması ve arsa tahsis süreçlerinin başlatılacağını, hedefin planlı, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir sanayi yapılanmasıyla Kastamonu'nun üretim gücü ve istihdam kapasitesini artırmak olduğunu dile getirdi.

Siyasi değerlendirmeler

AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay çalışmalara ilişkin, 'Araç-İhsangazi OSB’de hızlı bir yol aldık. Ön tahsisler üzerinden altyapının yapılması mantıklı duruyor. Burası hızla ilerlemeli, ki bundan sonraki Ahşap İhtisas OSB’de bizim için önemli. Kastamonu’nun tamamının 5’inci teşvik bölgesinde olması için birçok girişimde bulunduk. Muhtemelen girişimlerimiz etkili oldu ve Kastamonu ciddi bir yatırım alanı olarak tespit edildi. İnebolu Limanı’nı Ankara’ya bağlayacak yol çalışmaları da etkili oldu. Eğer biz gerekli ürünleri üretmeye başlarsak, demiryolu kendiliğinden ilimize gelir. Bundan sonra Kastamonu’ya ciddi görevler düşüyor' değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci ise mega endüstriyel bölgelere ilişkin şu ifadeleri kullandı: 'Kastamonu için tarihi bir adım. İlimizdeki 5 OSB ve 1 İhtisas OSB’ye ek olarak Bakanlığımız tarafından Kastamonu 13 mega endüstriyel bölgelerden biri olarak ilan edildi. Batı Karadeniz’de bu baza giren tek iliz. Ağlı-Seydiler bölgemizde 724 hektar alan belirlendi. Mega endüstriyel bölgeler ülkemizin sanayi altyapısını bir devrim olarak nitelendirmekteyiz. Sayın Bakanımızın mega endüstriyel bölgeler için söylediği demiryolu ve liman bağlantısı ile ilgili sözleri Kastamonu için ayrı bir önem ifade etmektedir. Bundan plan, proje ve altyapı çalışmaları başlayacak. Kastamonu’da yerel potansiyeli harekete geçirecek, ekonomik rahatlık sağlayacak. Sosyal ivmeyi sağlayacak. Doğaya dost ve sürdürülebilir sanayiyi el birliğiyle paydaşlarımızla başarmayı amaçlıyoruz. OSB sadece oradaki istihdamı ya da hayatı değil, etrafında oluşturduğu ve hareket kattığı ekonomiyi tedarikçiler ve küçük işletmeler için de çok elzem konular. Buradaki amaç Marmara Bölgesi’nde sıkışmış sanayiyi Anadolu’ya kaydırmak. Bu illerin arasında Kastamonu’nun olması da tarihi bir adım.'

Son aşama: Yönetim ve bilgilendirme

Konuşmaların ardından Kastamonu Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Emirsüleymanoğlu tarafından Araç-İhsangazi OSB’nin yönetim kurulu ve tüzel kişiliğine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

KASTAMONU VALİSİ MEFTUN DALLI, ARAÇ VE İHSANGAZİ İLÇELERİ SINIRLARI İÇERİSİNDE YAKLAŞIK 340 HEKTARLIK ALANDA KURULMASI PLANLANAN ARAÇ-İHSANGAZİ OSB’NİN YER SEÇİMİ, TEKNİK ETÜTLER VE KURUM GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ SONUCUNDA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KURULUŞ PROTOKOLÜ SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞINCA ONAYLANARAK 14 OCAK TARİHİ İTİBARIYLA TÜZEL KİŞİLİK KAZANDIĞINI SÖYLEDİ.