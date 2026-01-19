UNDP’den Denizli Model Fabrika’ya Ziyaret: Verimlilikte Somut Sonuçlar

Denizli Sanayi Odası öncülüğünde hayata geçirilen ve Türkiye’nin 11. Model Fabrikası olan Denizli Model Fabrika, sanayide verimlilik, yalın üretim ve sürdürülebilir dönüşüm hedeflerine katkı sunmayı sürdürüyor. Yaklaşık iki buçuk yıllık çalışmanın ardından, 1,3 milyon dolarlık yatırımla tamamlanan merkez, Denizli ve Güney Ege Bölgesi sanayicilerinin hizmetine sunuldu. Eylül ayında faaliyete geçen merkez, ilk uygulama sonuçlarıyla dikkat çekiyor.

Ziyaret ve değerlendirmeler

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino, Mukim Temsilci Yardımcısı Miodrag Dragisic ve beraberlerinde gelen UNDP heyeti, Denizli Model Fabrika’yı ziyaret ederek merkezde yürütülen faaliyetler, eğitim ve danışmanlık programları hakkında kapsamlı bilgilendirme aldı. Ziyarette, merkezde elde edilen ilk sonuçlar ve yeni dönem hedefleri masaya yatırıldı.

Danışmanlık programları ve somut sonuçlar

Model Fabrika Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, yürütülen ilk öğren-dönüş programlarının tekstil, kablo, makine imalatı ve gıda sektörlerinden olmak üzere toplam 6 firmayı kapsayan ilk proje döneminde başarıyla tamamlandığını bildirdi. Kasapoğlu, pilot uygulamalarda firmaların verimlilik seviyelerinde yüzde 50’nin üzerinde artış sağlandığını belirterek, bu sonuçların Model Fabrika yatırımı için önemli bir kanıt oluşturduğunu vurguladı.

Kasapoğlu, ikinci proje döneminde 10 firmaya öğren-dönüş, dijital dönüşüm, tesis yerleşim ve maliyet belirleme projeleri kapsamında danışmanlık ve koçluk hizmeti verileceğini, bu sayının 2026 yılı sonuna kadar 40 işletmenin üzerine çıkmasının hedeflendiğini ifade etti.

Bölgesel kalkınma ve kurum değerlendirmeleri

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino, model fabrikaların KOBİ’lerin dönüşüm süreçlerinde rolüne dikkat çekerek, söz konusu merkezlerin yalnızca teknik destek sağlamakla kalmayıp yenilikçi üretim yaklaşımlarının yaygınlaşmasına da katkı sunduğunu belirtti. Merino, Denizli Model Fabrika’nın kısa sürede elde ettiği somut sonuçlardan ve bölge ekonomisine sağladığı katkılardan memnuniyet duyduğunu aktardı.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Uygulamaları Dairesi Başkanı Dr. Yücel Özkara da, Denizli Model Fabrika’nın kısa sürede gösterdiği performanstan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Özkara, Denizli Sanayi Odası ve Model Fabrika Yönetim Kurulu’nun projeye olan inancının ve şehir sanayisini sahiplenme yaklaşımının başarıda etkili olduğunu kaydetti.

Tesis incelemesi ve gelecek planları

Toplantının sonunda Model Fabrika Direktörü Bilgehan Deniz Öztürk, merkezin yaklaşımı ile eğitim ve danışmanlık programlarına ilişkin kapsamlı bir sunum yaptı. Öztürk, ilk öğren-dönüş programından elde edilen sonuçları paylaşarak, hizmet alan firmaların pilot uygulama alanlarında yüzde 50’nin üzerinde verimlilik artışı sağladığını yineledi ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan yeni danışmanlık başlıklarına ilişkin bilgi verdi.

Program, heyetin Model Fabrika tesisinde eğitim hatları, devam eden danışmanlık projeleri ve merkez teknik altyapısını yerinde incelemesiyle son buldu.

