HASDÖV ile Samsun yılda 800 bin tıbbi alet üretecek

Yayın Tarihi: 19.01.2026 20:54
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 20:54
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı(OKA) tarafından yürütülen Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında hayata geçirilen Samsun Hassas Sıcak Dövme(HASDÖV) Uygulama Merkezi Projesi için protokol imzalandı. Proje, Samsun’un tıbbi alet üretimindeki liderliğini daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Protokol töreni ve katılımcılar

Protokol imza töreni Samsun Valiliği ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Törene Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ile Samsun Yeni Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Oğuz Keleş katıldı.

Merkez, bütçe ve üretim hedefleri

Proje, Samsun Yeni OSB Müdürlüğü yürütücülüğünde yaklaşık 150 milyon TL bütçeyle bir Hassas Sıcak Dövme Uygulama Merkezi inşasını öngörüyor. Merkezde hassas sıcak dövme üretim hattı kurulacak, tasarım destekli kalıphane oluşturulacak ve nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine yönelik teknik eğitim altyapısı sağlanacak. Merkezin yıllık üretim kapasitesi 800 bin parça olarak planlandı; özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet gücünü artırması bekleniyor.

Samsun’un sanayi vizyonuna katkısı

Türkiye’de tıbbi alet üretiminin yaklaşık yüzde 70’ini karşılayan Samsun için bu yatırımın, kentin ileri teknolojiye dayalı üretim yapısına geçişinde kritik bir rol üstlenmesi hedefleniyor. Projenin, "Kuzeyin Üretim Merkezi" olarak konumlanan Samsun’un sanayi vizyonuna ve bölgesel kalkınmaya önemli katkı sağlaması amaçlanıyor.

Vali Orhan Tavlı’nın değerlendirmesi

Vali Orhan Tavlı, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda projeye destek veren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve OKA Yönetim Kurulu’na teşekkür ederek, yatırımın Samsun ve bölge sanayisi için hayırlı olmasını diledi.

