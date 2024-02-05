Araç sahipleri hemen başvursun! Şubat 15'e kadar süreniz kaldı

Bankalar müşteri memnuniyetini sağlarken Ziraat Bankası'ndan yeni bir kampanya duyurulurke akaryakıt almak artık kolaylaştı. Bankalar yeni yılda müşterileri için birçok kampanya düzenlenirken detaylar merak konusu oldu.



Ziraat Bankası tarafından duyurular gelirken TotalEnergies istasyonlarında 4.akaryakıt veya otogaz alışverişlerine özel 175 TL bankkart lira ödemeler yapılacağı belirtildi. İşte resmi internet sitesi üzerinden verilen kampanya detayları...



AKARYAKIT KAMPANYASI

-1 Ocak - 15 Şubat 20234 tarihleri arasında bankkart anlaşmalı olunan totalenergies istasyonlarında bankkart pos üzerinden tek seferde 750 TL ve üzeri alışverişlere özel 175 TL bankkart lira veriliyor.

-SMS ile başvuru yapılırken TE2024 yazarak 4757'ye kısa mesaj gönderilir. KKTCell operatörlerine ait bankamızda kayıtlı cep telefonu numaralarından ise +905327524757'ye mesaj gönderilir.

-İşlemlerin Bankkart anlaşmalı TotalEnergies istasyonlarında ve Bankkart POS'undan yapılması gerekmektedir.

-aynı gün içerisinde 750 TL ve üzeri harcamalar üzerine kampanyadan bir defa yararlanabilirsiniz.

-Bankkart lira 22 şıbat 2024 tarihinde yüklenir.

-23 Mart 2024 tarihine kadar kullanılmayan Bankkart Liralar 24 Mart 2024 tarihinde geri alınacaktır.

-Kampanya müşteri bazlıdır.

-Kampanya ücretsiz kartlar tarafından kullanılır.

-Kampanyaya asıl kart sahipleri yararlanabilir.

-Kampanya sadece anlaşmalı TotalEnergies istasyonlarında geçerlidir.

