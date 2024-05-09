Araç sahiplerine 5 yıl geriye dönük para iadesi! Tek dilekçeyle geri ödenecek

Milyonlarca araç sahibini mutlu eden haber sonunda geldi. Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından MTV ödeyenlerin geriye dönük olarak 5 yıllık parası iade edileceği duyuruldu. Araçlar için alınan ÖTV ve MTV rakamları gittikçe artmaya başladı. Konuyla ilgili de Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından karar alındı. Bu ödemeleri yapan vatandaşları ilgilendiren haber geldi.





ÖTV ve MTV ödemesi yapan tüm araç sahiplerine geriye dönük 146 bin 856 TL ödeme yapılacağı duyuruldu. Yapılacak olan ödeme araç sahiplerine verilecek olup dilekçe yazıldıktan sonra ödeme yapılacaktır. KDDK tarafından yapılan açıklama kapsamında 2017 yılı ve sonrası araç alan kişiler MTV ve ÖTV ödemesi yaptıysa eğer dilekçe verdikleri takdirde bu ödemeyi yeniden alma imkanına sahip olacaklar.

Eğer sizinde 2017 ve üstü aracınız var ve MTV veya ÖTV ödemesi yaptıysanız yaptığınız ödemeyi Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuru yapıp dilekçe verdiği takdirde ödedikleri parayı tekrar alabilecekler. Konuyla ilgili detaylı bilgiye Kamu Denetçiliği Kurumundan ulaşabilirler.