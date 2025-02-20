Aralık 2024'te Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Yüzde 32,49 Arttı

Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Artış gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2024'e ait Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) verilerini açıkladı. Buna göre, Tarım-GFE, yıllık bazda yüzde 32,49, aylık bazda ise yüzde 2,13 artış göstermiştir.

Detaylı Veriler

Endeks, bir önceki aya göre yüzde 2,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 32,49 ve on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 40,94 yükselmiştir. Ana gruplara bakıldığında, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 1,9, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi ise yüzde 3,46 artış göstermiştir.

Alt Gruplarda Değişim

Yıllık Tarım-GFE’ye göre, dört alt grup daha düşük, yedi alt grup daha yüksek değişim sergilemiştir. Artışın en düşük olduğu alt gruplar, yüzde 21,45 ile gübre ve toprak geliştiriciler ile yüzde 22,14 ile tarımsal ilaçlar olarak kaydedilmiştir. Yıllık artışın en yüksek olduğu alt gruplar ise, yüzde 52,31 ile tohum ve dikim materyali ve yüzde 52,07 ile diğer mal ve hizmetler olarak sıralanmaktadır.

Aylık Değişimler

Aylık Tarım-GFE’ye göre, sekiz alt grup daha düşük, üç alt grup daha yüksek değişim göstermiştir. Azalış gösteren alt gruplar arasında yüzde 0,49 ile diğer mal ve hizmetler ve yüzde 0,6 ile binalar yer almıştır. Aylık artış gösteren alt gruplar ise yüzde 3,86 ile malzemeler ve yüzde 2,98 ile gübre ve toprak geliştiriciler olarak kaydedilmiştir.