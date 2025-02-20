Aralık 2024'te Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Yüzde 32,49 Arttı

Tarımsal girdi fiyat endeksi, Aralık 2024'te yıllık yüzde 32,49, aylık ise yüzde 2,13 arttı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 10:19
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 10:19
Aralık 2024'te Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Yüzde 32,49 Arttı

Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Artış gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2024'e ait Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) verilerini açıkladı. Buna göre, Tarım-GFE, yıllık bazda yüzde 32,49, aylık bazda ise yüzde 2,13 artış göstermiştir.

Detaylı Veriler

Endeks, bir önceki aya göre yüzde 2,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 32,49 ve on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 40,94 yükselmiştir. Ana gruplara bakıldığında, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 1,9, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi ise yüzde 3,46 artış göstermiştir.

Alt Gruplarda Değişim

Yıllık Tarım-GFE’ye göre, dört alt grup daha düşük, yedi alt grup daha yüksek değişim sergilemiştir. Artışın en düşük olduğu alt gruplar, yüzde 21,45 ile gübre ve toprak geliştiriciler ile yüzde 22,14 ile tarımsal ilaçlar olarak kaydedilmiştir. Yıllık artışın en yüksek olduğu alt gruplar ise, yüzde 52,31 ile tohum ve dikim materyali ve yüzde 52,07 ile diğer mal ve hizmetler olarak sıralanmaktadır.

Aylık Değişimler

Aylık Tarım-GFE’ye göre, sekiz alt grup daha düşük, üç alt grup daha yüksek değişim göstermiştir. Azalış gösteren alt gruplar arasında yüzde 0,49 ile diğer mal ve hizmetler ve yüzde 0,6 ile binalar yer almıştır. Aylık artış gösteren alt gruplar ise yüzde 3,86 ile malzemeler ve yüzde 2,98 ile gübre ve toprak geliştiriciler olarak kaydedilmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hububat Rekoltesi Yağışlara Bağlı: Ocak Ayında Azalma Görüldü
2
Gaziantep Teknopark, Türkiye Tech Visa Programı sayesinde yabancı firmaları çekiyor
3
Gelecek Yıl LNG Fiyatlarında Düşüş Bekleniyor
4
Yapay Zeka Enerji Sektöründe Devrim Yaratıyor: Verimlilik ve Tasarrufun Anahtarı
5
Makine İhracatı 2023'e 2,1 Milyar Dolarla Başladı
6
Nakliyeciler, Suriye'ye Sefer Sayısında İkilinin Geçmesini Bekliyor
7
Türkiye'nin Hamsi İhracatı Yüzde 29 Arttı: Gelir 977 Bin Dolara Ulaştı

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?