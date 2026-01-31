ARCA Savunma İhracatta Zirveye Yerleşti: Sungurlu’dan Türkiye’ye Önemli Başarı

Başkan Muhsin Dere, 13 Ağustos 2022'de temeli atılan ARCA Savunma'nın ihracatta zirveye yerleşmesini Sungurlu, Çorum ve Türkiye için gurur verici bir başarı olarak değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 11:08
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 11:08
Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, ilçede temelleri 13 Ağustos 2022 tarihinde atılan ARCA Savunma firmasının Türk savunma sanayisi ihracatında zirveye yerleşmesinin Sungurlu, Çorum ve Türkiye adına gurur verici bir başarı olduğunu söyledi.

Başkan Dere, ARCA Savunma’nın elde ettiği başarının ilçenin üretim ve sanayi vizyonunu ortaya koyduğunu vurguladı. Dere, Sungurlu’nun tarihi, kültürel ve tarımsal birikiminin yanı sıra savunma sanayisi alanında da güçlü bir konuma ulaştığını belirtti.

Dere'den Tebrik ve Temenni

Başkan Dere, ARCA Savunma Yönetimi ve çalışanlarını tebrik ederek, Türk Savunma Sanayisinin uluslararası pazarda etkinliğini artırarak yoluna devam etmesini temenni etti. Dere, başarının Sungurlu’ya, Çorum’a ve Türkiye’ye hayırlı olmasını diledi.

