Gaziantep'te Ramazan Öncesi Baklava Talebi Arttı

Gaziantep’te yaklaşan Ramazan ayı öncesi baklava taleplerinde artış yaşanıyor. Kentte yaklaşık 30 yıldır baklavacılık yapan Ömer Kozan, Ramazan ayı ve bayram siparişlerinin şimdiden gelmeye başladığını ve talebe yetişebilmek için hazırlık yaptıklarını söyledi.

Hazırlıklar ve artan siparişler

"Ramazan ayı için baklava çalışmalarımıza başladık. Bu yıl Ramazan ayında talebin daha çok olmasını bekliyoruz." Kozan, hem ekip anlamında hem de üretim malzemeleri açısından hazırlıklarını yaptıklarını ve şimdiden talep ve siparişlerin gelmeye başladığını belirtti.

Ramazan'da baklava tercihi

Kozan, Türkiye genelinde Ramazan denince güllaçın akla geldiğini ancak Gaziantep’te durumun farklı olduğunu vurguladı: "Gaziantep’te Ramazan denince tatlı olarak akla baklava gelir". Özellikle bayramlarda hemen hemen her evde baklava bulunmasının talebi artıran unsurlardan olduğunu ifade etti.

Fiyatlar

Baklava fiyatlarına ilişkin bilgi veren Kozan, "Baklava kilo fiyatlarımız çeşidine göre bin 500 TL’den başlıyor. Çeşidine ve özelliğine göre bu fiyatlar 2 bin TL’ye kadar çıkıyor" dedi.

Gönderim ve dağıtım

Kozan, "Gaziantep baklavasını Türkiye’nin her iline, yurt dışında da pek çok ülkeye gönderiyoruz" diyerek Türkiye içinde iline göre 18 saat içerisinde teslimatların olduğunu belirtti. İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Bursa gibi illere hızlı gönderim yaptıklarını; yurt dışında ise özellikle İsviçre, Norveç ve Dubai gibi ülkelere baklava gönderdiklerini söyledi.

