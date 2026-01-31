Yozgat’ta ekmeğe zam: 210 gr 15 lira oldu

Yozgat’ta 1 Şubat 2026'den itibaren 210 gr ekmek 12,50 TL'den 15 TL'ye yükseldi. Yeni tarifede pide, lavaş, parmak çörek ve simit fiyatları da güncellendi.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 14:21
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 14:21
Yozgat’ta temel gıda maddelerinin başında gelen ekmeğe zam yapıldı. 1 Şubat 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre satış fiyatlarında güncelleme yapıldı.

Fiyat ve gerekçe

210 gram ekmek fiyatı, talepler doğrultusunda yapılan değerlendirmeler sonucunda 12,50 liradan 15 liraya yükseltildi. Zamda; un, maya, susam, odun gibi girdi maliyetlerindeki artış ile üretim ve işçilik giderlerinin etkili olduğu belirtildi.

Yeni tarife

Yeni tarifeye göre 210 gr pide, 210 gr lavaş, 210 gr parmak çörek ve 90 gr simit fiyatı 18 lira olarak belirlendi.

Fırıncıdan açıklama

Fırıncı Ali Kılıç piyasa şartlarına göre ekmeğin en uygun gıda maddesi olduğunu ifade etti ve şunları söyledi: "Keşke hiçbir şeye zam gelmese de ekmeğe de zam gelmese. Zamlardan fırıncılar olarak çok hoşnut değiliz. Ama aldığımız un, maya ve çalışan işçi, sigorta olsun bunların illa ki bir gideri ve maliyeti var. Aslında vatandaşımız da israf konusunda biraz daha dikkatli olsa ekmek fiyatları da çok fazla etkilenmeyecektir. Fiyatlardan önce israfı biraz daha kontrol altına almalıyız. Baktığınız zaman zamlar çok yeterli değil. Fırıncının izni yok, tatili yok. Bunlar göz önünde bulundurulursa normal. Devletimiz bu konu hakkında bir gelir gider dengesi yaparak fiyata öyle karar veriyor. Biz kafamıza göre bir fiyat yapamıyoruz" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

