Gürsu'da Sıfır Atıktan Sürdürülebilir Tarıma: Kumlukalan Projesi Sertifikalandı

GÜRTAM'ın 'Sıfır Atıktan Sürdürülebilir Tarıma; Kumlukalan Siyah Altın Projesi' tamamlandı; 6 eğitim, ekipman desteği ve sertifika töreniyle üretim güçlendi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 16:58
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 16:58
Gürsu Belediyesi'ne bağlı Gürsu Tarımsal Araştırmalar Merkezi (GÜRTAM) tarafından yürütülen "Sıfır Atıktan Sürdürülebilir Tarıma; Kumlukalan Siyah Altın Projesi", düzenlenen bir sertifika töreniyle tamamlandı. ARGE Müdürlüğü tarafından geliştirilen proje, atığı bertaraf etmek yerine atıktan değer üretmeyi hedefleyen sürdürülebilir ve yerel kalkınmayı destekleyen bir vizyonla hayata geçirildi.

Eğitimler ve sağlanan ekipman

Avrupa Birliği finansmanı ve ICMPD ENHANCER Hibe Programı desteğiyle yürütülen proje kapsamında; Kumlukalan’da hasat eğitimi, budama eğitimi, iş sağlığı ve güvenliği, kalite yönetim sistemleri ve soğuk hava depoları başta olmak üzere toplam 6 farklı eğitim programı başarıyla gerçekleştirildi. Bu eğitimler sayesinde üreticilerin sahadaki bilgi ve uygulama kapasiteleri doğrudan güçlendirildi.

Projeyle kooperatifin kullanımına sunulan kompost makinesi, soğuk hava deposu altyapısı ve üretim süreçlerini destekleyen teknik ekipmanlar, çevre dostu ve verimli bir üretim yapısının kurulmasına önemli katkı sağladı.

Belediye Başkanı Mustafa Işık törende yaptığı konuşmada: "Belediye olarak bizler, sürdürülebilirliği yalnızca bir hedef değil; yerel yönetim sorumluluğu olarak görüyoruz. Bu nedenle; planlı, ölçülebilir ve çoğaltılabilir projeleri desteklemeye devam edeceğiz. Kumlukalan’da oluşturulan bu modelin, ilçemiz ve bölgemiz için güçlü ve örnek bir uygulama olacağına inanıyorum" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

