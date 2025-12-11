DOLAR
42,61 -0,03%
EURO
49,97 -0,3%
ALTIN
5.780,09 0,25%
BITCOIN
3.842.125,21 2,4%

Samsun İlkadım'da Sağlıklı Gıda İçin Sıkı Denetim

İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri, işletmelerde ruhsat ve hijyen; pazar yerlerinde fiyat-etiket ve gramaj denetimleri yaparak uygunsuzluklara yasal işlem uyguluyor.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 10:56
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 10:56
Samsun İlkadım'da Sağlıklı Gıda İçin Sıkı Denetim

Samsun İlkadım'da Sağlıklı Gıda İçin Sıkı Denetim

İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede hizmet veren işletmeler ve pazar yerlerinde kapsamlı kontroller gerçekleştiriyor. Amaç, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini güvence altına almak.

Denetim kapsamı

Zabıta ekipleri, işletmelerde ruhsat ve hijyen denetimleri yaparken; pazar yerlerinde fiyat-etiket ve gramaj kontrolleri uyguladı. Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen işletme ve esnaflara yasal işlemler başlatıldı.

Başkan İhsan Kurnaz'ın açıklaması

Denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Vatandaşlarımızın sağlıklı, güvenilir ve gönül rahatlığıyla tüketebileceği gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerimize aralıksız devam ediyoruz. Denetimlerimizde en çok dikkat ettiğimiz husus; temiz, hijyenik ve güvenilir gıdanın vatandaşa ulaştırılmasıdır. Bu kurallara uymayan işletmelerimize yasal çerçevede gerekli uyarıları ve cezai işlemleri uyguluyoruz. Bunun yanı sıra işletmelerimizin ruhsatlarını da denetliyor, uygunsuzluk tespit edilmesi ve ruhsat olmaması durumunda yasal işlemleri anında başlatıyoruz. Pazarlarımızda da aynı şekilde denetimlerimiz devam ediyor. Vatandaşların alışverişlerinde mağdur olmamaları için fiyat-etiket ve gramaj denetimlerimiz kararlılıkla devam ediyor. Vatandaşlarımızın evlerine götürdükleri gıdaların güvenilir ve sağlıklı olduğunu bilmeleri ve bu gıdaları gönül rahatlığıyla tüketebilmeleri için denetimlerimize kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

İLKADIM BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, VATANDAŞLARIN DAHA SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR GIDAYA...

İLKADIM BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, VATANDAŞLARIN DAHA SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR GIDAYA ULAŞMASI İÇİN DENETİMLERİNE DEVAM EDİYOR. İLÇEDE HİZMET VEREN İŞLETMELERDE RUHSAT VE HİJYEN DENETİMİ YAPAN ZABITA EKİPLERİ, PAZAR YERLERİNDE İSE FİYAT-ETİKET VE GRAMAJ DENETİMLERİ GERÇEKLEŞTİRDİ. DENETİMLERDE UYGUNSUZLUK TESPİT EDİLEN İŞLETME VE ESNAFLARA İSE YASAL İŞLEMLER UYGULANDI.

İLKADIM BELEDİYE BAŞKANI İHSAN KURNAZ

İLGİLİ HABERLER

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Denizli’de Anne-Kızın Hayali Gerçekleşti: Seç Market ile Bakkaldan Markete
2
IEA: Küresel Enerji Talebi 2024'te Yükselişte
3
Dicle Üniversitesi ile Pera Kalıp, Diyarbakır OSB'de iş birliği protokolü imzaladı
4
Kocasinan Jeotermal Sera OTB: 333 Milyon TL'lik Altyapı İhalesi 12 Aralık'ta
5
ING Türkiye: 2025 3. Çeyrek Tasarruf Eğilimleri — Her 5 Tasarruf Sahibinden 1'i Hisse/Fon Tercih Ediyor
6
Samsun İlkadım'da Sağlıklı Gıda İçin Sıkı Denetim
7
Coğrafi İşaretlerde Denetim Eksikliği: Türkiye 300 Milyar Dolarlık Pazardan Geri Kalıyor

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027