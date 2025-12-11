Samsun İlkadım'da Sağlıklı Gıda İçin Sıkı Denetim

İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede hizmet veren işletmeler ve pazar yerlerinde kapsamlı kontroller gerçekleştiriyor. Amaç, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini güvence altına almak.

Denetim kapsamı

Zabıta ekipleri, işletmelerde ruhsat ve hijyen denetimleri yaparken; pazar yerlerinde fiyat-etiket ve gramaj kontrolleri uyguladı. Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen işletme ve esnaflara yasal işlemler başlatıldı.

Başkan İhsan Kurnaz'ın açıklaması

Denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Vatandaşlarımızın sağlıklı, güvenilir ve gönül rahatlığıyla tüketebileceği gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerimize aralıksız devam ediyoruz. Denetimlerimizde en çok dikkat ettiğimiz husus; temiz, hijyenik ve güvenilir gıdanın vatandaşa ulaştırılmasıdır. Bu kurallara uymayan işletmelerimize yasal çerçevede gerekli uyarıları ve cezai işlemleri uyguluyoruz. Bunun yanı sıra işletmelerimizin ruhsatlarını da denetliyor, uygunsuzluk tespit edilmesi ve ruhsat olmaması durumunda yasal işlemleri anında başlatıyoruz. Pazarlarımızda da aynı şekilde denetimlerimiz devam ediyor. Vatandaşların alışverişlerinde mağdur olmamaları için fiyat-etiket ve gramaj denetimlerimiz kararlılıkla devam ediyor. Vatandaşlarımızın evlerine götürdükleri gıdaların güvenilir ve sağlıklı olduğunu bilmeleri ve bu gıdaları gönül rahatlığıyla tüketebilmeleri için denetimlerimize kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

İLKADIM BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, VATANDAŞLARIN DAHA SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR GIDAYA ULAŞMASI İÇİN DENETİMLERİNE DEVAM EDİYOR. İLÇEDE HİZMET VEREN İŞLETMELERDE RUHSAT VE HİJYEN DENETİMİ YAPAN ZABITA EKİPLERİ, PAZAR YERLERİNDE İSE FİYAT-ETİKET VE GRAMAJ DENETİMLERİ GERÇEKLEŞTİRDİ. DENETİMLERDE UYGUNSUZLUK TESPİT EDİLEN İŞLETME VE ESNAFLARA İSE YASAL İŞLEMLER UYGULANDI.