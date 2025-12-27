ASO Başkanı Seyit Ardıç: Ankara’yı Geleceğin Sanayi ve Teknoloji Başkenti Yapma Hedefi

ASO Başkanı Seyit Ardıç: Ankara’yı geleceğin sanayi ve teknoloji başkentlerinden biri yapacağız

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 106’ıncı yıl dönümü kapsamında düzenlenen Cumhuriyeti Kuran Şehirler etkinliğinde konuştu. Etkinlik, Samsun, Amasya, Erzurum ve Sivas Ticaret ve Sanayi odalarının iş birliğiyle 2’inci TBMM Binası ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Ardıç: Cumhuriyet; irade, akıl, dayanışma ve kalkınma idealidir

Ardıç, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetin kuruluşunun yalnızca askeri zaferlerin hikâesi olmadığını; bunun aynı zamanda iradenin, aklın, dayanışmanın ve kalkınma idealinin hikâesi olduğunu vurguladı. Mustafa Kemal Atatürk’ün yalnız işgalden kurtarmayı değil, vatanı yoksulluktan, geri kalmışlıktan ve dışa bağımlılıktan da kurtarmayı hedeflediğini belirtti. Ardıç, Cumhuriyetin siyasi bağımsızlığı ekonomik bağımsızlıkla tamamlamayı temel amaç saydığını ve üretmeyen bir ülkenin bağımsızlığını sürdüremeyeceği gerçeğinin Cumhuriyetin kurucu felsefesinin merkezinde yer aldığını ifade etti.

Ankara’nın yerli ve milli üretim iradesi, bugün dünyanın en büyük savunma sanayii şirketlerine ev sahipliği yapan bir ekosisteme dönüştü

Konuşmasında Ankara’nın Türkiye’nin savunma sanayiinin kalbi olduğunu söyleyen Ardıç, bu konumun tarihten gelen büyük birikime dayandığını aktardı. Ankara’nın dün Kurtuluş Savaşı’nın ihtiyaçlarını karşılayan yerli üretim iradesinin, bugün yüksek teknoloji, mühendislik, Ar-Ge ve dünyanın en büyük savunma sanayii şirketlerine ev sahipliği yapan bir ekosisteme dönüştüğünü belirtti. Cumhuriyeti kuran kuşağın, yokluk içinde dahi üretmeyi bir varlık meselesi sayarak fabrika kurmayı, altyapı inşa etmeyi ve demiryolu döşemeyi milli bir görev olarak gördüğünü hatırlattı.

Hedef: Ankara’yı sadece bugünün değil, geleceğin de sanayi ve teknoloji merkezlerinden biri yapmak

Ardıç, Ankara’nın savunma sanayiinden havacılığa, makinadan medikale, yazılımdan ileri malzemelere kadar uzanan güçlü bir üretim ve teknoloji ekosistemine sahip olduğunu vurguladı. Üniversiteleri, teknoparkları ve organize sanayi bölgeleriyle Ankara’nın Türkiye’nin yüksek katma değerli üretim hedefinin taşıyıcı merkezlerinden biri olduğunu belirtti. Ardıç, Ankara Sanayi Odası olarak bizler, bu tarihi birikimin ve Cumhuriyetin emanet ettiği sorumluluğun farkındayız. Hedefimiz, Ankara’mızı yalnız bugünün değil, geleceğin sanayi ve teknoloji başkentlerinden biri yapmaktır sözleriyle hedeflerini netleştirdi.

Ardıç, Cumhuriyetin ikinci yüzyılını üretim, teknoloji ve güçlü bir sanayi vizyonuyla inşa etme kararlılığına dikkat çekti ve bu yürüyüşün tek bir şehrin değil, ülkenin ortak vizyonuyla mümkün olacağını söyledi. Samsun’da yakılan meşale, Amasya’da ilan edilen irade, Erzurum’daki bağımsızlık kararlılığı, Sivas’taki birlik ruhu ve Ankara’nın üretim gücünün ortak projelere dönüşmesi gerektiğini aktardı.

Konuşmasını Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 106. yıl dönümünü kutlayarak bitiren Ardıç’ın konuşmasına; Samsun Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Amasya Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Murat Kırlangıç, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Saim Özakalın ve Sivas Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Zeki Özdemir katıldı.

ANKARA SANAYİ ODASI (ASO) BAŞKANI SEYİT ARDIÇ BİR KONUŞMA YAPTI