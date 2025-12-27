DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.753.552,15 0,21%

Mikroçip Uyarısı: 31 Aralık'a Kadar Takmayanlara Ceza

Uzman Veteriner Hekim Coşkun Tuna Çoban, 6 aylık ve üzeri kedilerin PETVET'e mikroçip kaydını 31 Aralık 2025'e kadar yaptırmaları gerektiğini, yaptırmayanlara idari para cezası uygulanacağını hatırlattı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 16:06
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 16:11
Mikroçip Uyarısı: 31 Aralık'a Kadar Takmayanlara Ceza

Mikroçip Uyarısı: Son Gün 31 Aralık

Uzman veterinerden yasal yükümlülük ve ceza hatırlatması

Kedi ve köpeklerine mikroçip taktırmayan evcil hayvan sahipleri için son günün 31 Aralık olduğu bildirildi. Uzman Veteriner Hekim Coşkun Tuna Çoban, cezai yaptırımlarla karşılaşılmaması için hayvan sahiplerine yasal yükümlülüklerini gecikmeden yerine getirme çağrısında bulundu.

Kırıkkale’de görev yapan Çoban, mikroçip uygulamasının yalnızca bir prosedür olmadığını; hayvanların güvenliğinin sağlanması ve sahip sorumluluğunun netleşmesi açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.

Çoban, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 6 aylık ve üzeri tüm kedilerin mikroçip takılarak PETVET sistemine kaydedilmesinin yasal bir zorunluluk olduğunu hatırlattı. Mikroçip sayesinde kaybolan hayvanların kısa sürede sahiplerine ulaştırılabildiğini, ayrıca hayvanların aşı, tedavi ve sağlık geçmişlerinin sistem üzerinden takip edilebildiğini söyledi. Bunun hem hayvan sağlığı hem de toplum sağlığı açısından önemli bir avantaj sağladığını ifade etti.

Mikroçip uygulamasının veteriner hekimler tarafından birkaç dakika içinde gerçekleştirildiğini aktaran Çoban, güncel çip ücretinin ortalama 600 lira civarında olduğunu belirtti. Belirlenen süre içinde mikroçip taktırmayan hayvan sahiplerinin idari para cezasıyla karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekti.

Açıklamasında cezai yaptırımlara yer veren Çoban, 31 Aralık 2025 tarihine kadar 6 aydan büyük kedi, köpek ve gelinciğine mikroçip taktırmayan ve PETVET kaydını yaptırmayan hayvan sahiplerine yaklaşık 8 bin 306 liraya kadar idari para cezası uygulanabileceğini bildirdi. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için süreyi beklemeden veteriner hekimlere başvurmaları çağrısında bulundu.

Çoban, hayvan terk etmenin de ağır yaptırımları olduğunu belirterek, mikroçip sayesinde sokağa bırakılan veya terk edilen hayvanların sahiplerinin PETVET sistemi üzerinden tespit edilebildiğini anlattı. Yapılan incelemelerde sahipli bir hayvanın terk edildiğinin belirlenmesi halinde, Doğa Koruma ve Millî Parklar Müdürlüğü tarafından hayvan sahibine 86 bin 350 lira idari para cezası uygulandığını söyledi.

Mikroçip uygulamasının hayvanları korumak, terk edilmenin önüne geçmek ve sorumlu hayvan sahipliğini yaygınlaştırmak için büyük önem taşıdığını vurgulayan Çoban, tüm kedi ve köpek sahiplerini yasal sorumluluklarını yerine getirmeye davet etti.

31 ARALIK SON GÜN OLARAK BELİRLENEN TARİHTE, KEDİ VE KÖPEĞİNE MİKROÇİP TAKTIRMAYAN EVCİL HAYVAN...

31 ARALIK SON GÜN OLARAK BELİRLENEN TARİHTE, KEDİ VE KÖPEĞİNE MİKROÇİP TAKTIRMAYAN EVCİL HAYVAN SAHİPLERİNE İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAĞI BİLDİRİLDİ.

31 ARALIK SON GÜN OLARAK BELİRLENEN TARİHTE, KEDİ VE KÖPEĞİNE MİKROÇİP TAKTIRMAYAN EVCİL HAYVAN...

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ASO Başkanı Seyit Ardıç: Ankara’yı Geleceğin Sanayi ve Teknoloji Başkenti Yapma Hedefi
2
Kırşehir Esnaf Odaları'ndan yeni yıl çağrısı: Küçük esnafı destekleyin
3
Coca‑Cola İçecek Duşanbe’de İkinci Üretim Hattını Açtı — Tacikistan Yatırımı
4
OYAK ve KOOP Market'ten Üyelere Özel İndirim İş Birliği
5
Mikroçip Uyarısı: 31 Aralık'a Kadar Takmayanlara Ceza
6
Büyüksimitci: "Sanayicilerimizin ABD ve Çin Arasındaki Başarısı Mükemmel"
7
Beyşehir OSB 2026 Yol Haritasını Belirliyor

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti