Mikroçip Uyarısı: 31 Aralık'a Kadar Takmayanlara Ceza

Mikroçip Uyarısı: Son Gün 31 Aralık

Uzman veterinerden yasal yükümlülük ve ceza hatırlatması

Kedi ve köpeklerine mikroçip taktırmayan evcil hayvan sahipleri için son günün 31 Aralık olduğu bildirildi. Uzman Veteriner Hekim Coşkun Tuna Çoban, cezai yaptırımlarla karşılaşılmaması için hayvan sahiplerine yasal yükümlülüklerini gecikmeden yerine getirme çağrısında bulundu.

Kırıkkale’de görev yapan Çoban, mikroçip uygulamasının yalnızca bir prosedür olmadığını; hayvanların güvenliğinin sağlanması ve sahip sorumluluğunun netleşmesi açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.

Çoban, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 6 aylık ve üzeri tüm kedilerin mikroçip takılarak PETVET sistemine kaydedilmesinin yasal bir zorunluluk olduğunu hatırlattı. Mikroçip sayesinde kaybolan hayvanların kısa sürede sahiplerine ulaştırılabildiğini, ayrıca hayvanların aşı, tedavi ve sağlık geçmişlerinin sistem üzerinden takip edilebildiğini söyledi. Bunun hem hayvan sağlığı hem de toplum sağlığı açısından önemli bir avantaj sağladığını ifade etti.

Mikroçip uygulamasının veteriner hekimler tarafından birkaç dakika içinde gerçekleştirildiğini aktaran Çoban, güncel çip ücretinin ortalama 600 lira civarında olduğunu belirtti. Belirlenen süre içinde mikroçip taktırmayan hayvan sahiplerinin idari para cezasıyla karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekti.

Açıklamasında cezai yaptırımlara yer veren Çoban, 31 Aralık 2025 tarihine kadar 6 aydan büyük kedi, köpek ve gelinciğine mikroçip taktırmayan ve PETVET kaydını yaptırmayan hayvan sahiplerine yaklaşık 8 bin 306 liraya kadar idari para cezası uygulanabileceğini bildirdi. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için süreyi beklemeden veteriner hekimlere başvurmaları çağrısında bulundu.

Çoban, hayvan terk etmenin de ağır yaptırımları olduğunu belirterek, mikroçip sayesinde sokağa bırakılan veya terk edilen hayvanların sahiplerinin PETVET sistemi üzerinden tespit edilebildiğini anlattı. Yapılan incelemelerde sahipli bir hayvanın terk edildiğinin belirlenmesi halinde, Doğa Koruma ve Millî Parklar Müdürlüğü tarafından hayvan sahibine 86 bin 350 lira idari para cezası uygulandığını söyledi.

Mikroçip uygulamasının hayvanları korumak, terk edilmenin önüne geçmek ve sorumlu hayvan sahipliğini yaygınlaştırmak için büyük önem taşıdığını vurgulayan Çoban, tüm kedi ve köpek sahiplerini yasal sorumluluklarını yerine getirmeye davet etti.

