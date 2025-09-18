ASPİLSAN Enerji TEKNOFEST'te: Batarya Yatırımlarını Hızlandırıyor

Genel Müdür Ahmet Turan Özdemir'in açıklamaları

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ahmet Turan Özdemir, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te yaptığı açıklamada, kurumun toz malzemeden batarya sistemine kadar geniş bir yelpazede çözümler ürettiğini vurguladı.

Festival, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde ve Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağılığı ile İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor. ASPİLSAN Enerji de etkinlikte milli ve yenilikçi batarya ürünlerini sergiliyor.

"Toz malzemeden batarya sistemine kadar büyük çözümler üretiyoruz. Lityum demir fosfat bataryalar üzerine yeni yatırımlar yapıyoruz. Aynı zamanda dron bataryaları ve lityum polimer bataryalar ile ilgili AR-GE faaliyetleri sürdürüyoruz." ifadelerini kullanan Özdemir, bu çalışmaların 2025 yılı içinde başladığını belirtti.

Eğitim, sürdürülebilirlik ve pil ekosistemi

Özdemir, ASPİLSAN Enerji'nin sadece ticari bir girişim olmadığını, aynı zamanda Türkiye'de teknolojinin gelişmesi ve pil ekosisteminin büyümesi için önemli yatırımlar yaptıklarını söyledi. Firma olarak önceliklerinin yeşil dönüşüm, batarya teknolojileri, sürdürülebilirlik ve çevre olduğunu ifade etti.

İlkokuldan üniversiteye kadar uzanan eğitim faaliyetleriyle toplumda bilinç oluşturmayı hedeflediklerini belirten Özdemir, "İlkokullardayız, liselerdeyiz, üniversitelerdeyiz. Kamu kurum ve kuruluşları ile ülkemizin sahip olduğu diğer şirketlerle birlikte pil değer zincirini uçtan uca kurmaya gayret ediyoruz." dedi.

Üretim, AR-GE ve uygulama alanları

Özdemir, ASPİLSAN Enerji'nin ANKA'nın 40 bin feet'teki bataryasını ve KAAN'ın lityum iyon bataryasını kendilerinin üretmiş olduğunu hatırlattı. Bu ürünlerde yerlilik oranlarını artıracak yeni yatırımlara devam ettiklerini söyledi.

Firmalarının havada, karada, denizde, uzayda, raylı sistemlerde ve suyun altında kullanılan batarya çözümlerini TEKNOFEST katılımcılarına demo ve örneklerle anlattıklarını belirten Özdemir, dronların sınır gözetleme, kargo taşımacılığı, orman yangınlarıyla mücadele gibi uygulamalarında kullanılan batarya teknolojilerine de dikkat çekti. Ayrıca taşınabilir güç kaynaklarına dair örnekler sunduklarını ekledi.

Özdemir son olarak, ASPİLSAN Enerji'nin hem AR-GE hem de üretim yeteneklerini her gün daha da geliştirerek sektöre katkı sağlamaya devam ettiğini vurguladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor. Festivale katılan ASPİLSAN Enerji, yenilikçi milli batarya ve pil ürünlerini sergiledi. ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ahmet Turan Özdemir, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.