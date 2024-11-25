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Asya Borsalarında Karışık Seyir Devam Ediyor

Asya borsaları, Fed'in belirsizlikleri ve Çin'deki ekonomik durgunluğun etkisiyle karışık bir seyir izliyor.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 10:55
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 10:55
Asya Borsalarında Karışık Seyir Devam Ediyor

Gelecek Dönem Belirsizlikleri Etkili

Asya borsalarında karışık bir seyir gözlemlenirken, küresel piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek adımlarına dair belirsizlikler ve artan jeopolitik gerilimlerle boğuşuyor. Bu hafta ABD'de açıklanacak büyüme verileri ve Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) toplantı tutanakları, yatırımcıların odak noktasında yer alıyor.

Çin Ekonomisi Üzerindeki Etkiler

Çin'deki ekonomik yavaşlama, piyasalarda belirgin bir baskı oluşturarak yön arayışını artırıyor. Başka bir gelişme olarak, ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın ikinci dönem öncesinde dolar endeksinin güçlenmesi ve yüksek gümrük tarifeleri tehdidi fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Çin Merkez Bankası Adımları

Çin Merkez Bankası (PBoC), yaptığı açıklamada, 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarını (LPR) sabit tutarken, ana politika faizi olarak kabul edilen 1 yıl vadeli borçlanma faizini de değiştirmedi. PBoC, ayrıca 'Orta Vadeli Kredi Aracı' (MLF) mekanizmasıyla piyasaya 900 milyar yuan (124,24 milyar dolar) aktardığını duyurdu.

Japonya'da Enflasyon ve Dolar/Yen İlişkisi

Japonya'nın son verilerine göre, çekirdek enflasyon yüzde 2,3 ile beklentilerin üzerinde geldi. Dolar/yen paritesi ise haftalık bazda yüzde 0,3 artış göstererek 155 seviyesine ulaşırken, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz artırımı konusunda adım atabileceği yönündeki öngörüler gündeme geldi.

Borsa Performansları

Yerli gelişmeler eşliğinde, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1 değer kazanarak 38.735 puandan kapanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 artışla 2.536 puandan günü tamamladı. Öte yandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 azalarak 3.264 puana geriledi. Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 düşüşle 19.152 puandan işlem görürken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,2 artışla 80.041 puan seviyesinde bulunuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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