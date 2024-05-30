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ATM’de sürekli işlem yapanlar dikkat! Bayram sonrası yeni dönem başlayacak

Nakit para kullanımının giderek zorlaştığı bir döneme giriliyor. Artan enflasyon ve aynı zamanda da Türk lirasındaki değer kaybı, 500 TL ve 1.000 TL'lik banknotların basımında sıkıntıya neden olurken, ATM'lerde nakit sıkıntısı ortaya çıkardı. Banka bu duruma çözüm olarak ise, günlük nakit çekme limitini 20.000 TL'ye çıkarmayı planlıyor.

Yayın Tarihi: 30.05.2024 11:43
Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 11:43
ATM’de sürekli işlem yapanlar dikkat! Bayram sonrası yeni dönem başlayacak

Mevcut durumda:

Günlük nakit çekme limiti 10.000 TL ile sınırlıdır. Bu sınır milyonlarca vatandaşa yetmiyor. Limitin üzerindeki para çekme işlemleri daha yüksek ücretlere tabi olacaktır. Birçok ATM'de 10 TL ve 20 TL'lik banknotlar kabul edilmemektedir.

Yeni dönemde:

Günlük nakit çekme limiti 20.000 TL'ye çıkar. Böylece vatandaşların ihtiyaç duydukları nakit paraya ulaşması kolaylaşacak. ATM'lerde 10 TL ve 20 TL'lik banknotlar kabul edilmemektedir. Bankalar ATM'lere 200, 100 ve 50 TL'lik banknot yatırıyor. Yeni kısıtlamaların Haziran 2024'te yürürlüğe girmesi bekleniyor.

ATM’de sürekli işlem yapanlar dikkat

Ziraat Bankası'nın Eski Genel Müdür Yardımcısı olan Şenol Babuşçu, duruma ilişkin şunları söyledi: "Bankalar şu anda ATM'ye 200, 100 ve 50 TL'lik banknotlar atıyor. 20, 10 ve 5 TL'lik banknotlar girilemiyor..." diye konuştu.

Bu değişiklik nakit kullananları bğüyük oranda etkileyecek. Artan limitler halka daha fazla bir esneklik sağlayacak. ATM'lerde 10 TL ve 20 TL'lik banknotların bulunmaması bu banknotların kullanımlarını zorlaştırabilir.

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