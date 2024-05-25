ATM'den para çeken milyonlara duyuruldu! Bunu yapanlar şimdi yandı

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşanan bir olayda, bir kadının ATM'de unuttuğu banka kartını kullanarak para çeken kişi, mahkeme tarafından hırsızlıkla suçlandı. Yargıtay, bu mahkeme kararını onaylayarak önemli bir emsal oluşturdu.

Olay, Bafra'da bir ATM'de gerçekleşti. Bir kadın, bankamatikten para işlemi yaptıktan sonra kartını makinede unuttu. Ardından sıradaki kişi, ATM'de unutulan kartı fark edip kullanarak 480 lira para çekti. Kart sahibi kadın, kartını almak için geri döndüğünde parasının çekildiğini fark edip durumu yetkililere bildirdi.

Güvenlik kamerası kayıtları incelendiğinde, kartı kullanan kişi tespit edilerek hakkında dava açıldı. Bafra 2. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığın eylemini "hırsızlık" olarak değerlendirerek, TCK'nın 245. maddesi gereğince "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" suçundan 3 ile 6 yıl arasında hapis cezası verilmesine hükmetti.





Yargıtay 8. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını onayladı. Yargıtay, sanığın banka kartını izinsiz kullanarak para çekme eyleminin hırsızlık suçunu oluşturduğuna karar verdi. Ancak, sanığın suçu bilişim sistemleri aracılığıyla işlemiş olması nedeniyle daha ağır bir ceza alması gerektiğini düşünen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, sanığın bilişim sistemlerini kullanarak suçu işlemesinin suçun ağırlaştırılmış bir biçimi olarak değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Başsavcılık, bu tür suçlar için TCK'nın ilgili maddesi uyarınca 5 ila 10 yıl arasında hapis cezası öngörüldüğünü belirtti ve mevcut mahkumiyetin bu çerçevede yeniden değerlendirilmesini talep etti.

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, yapılan inceleme sonucunda, sanığın eylemini banka kartını fiziksel olarak almadığı ve tasarrufunda tutmadığı gerekçesiyle "hırsızlık" suçu kapsamında değerlendirerek, Başsavcılığın itirazını oy çokluğuyla reddetti.

Bu karar, ATM'de unutulan banka kartının izinsiz kullanımı suretiyle gerçekleştirilen eylemin hırsızlık olarak değerlendirilmesi açısından önemli bir emsal teşkil ediyor. Yargıtay’ın bu kararı, benzer durumlarda verilecek olan yargı kararlarına ışık tutacak nitelikte. Bu olay, banka kartı kullanıcılarına da kartlarını ATM'de unutmamaları konusunda önemli bir uyarı niteliğinde.