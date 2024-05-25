Bist 100
10.676,65 1%
DOLAR
32,25 0,14%
EURO
35 0,27%
ALTIN
2.406,76 0,37%

ATM'den para çeken milyonlara duyuruldu! Bunu yapanlar şimdi yandı

Yargıtay'dan emsal karar! ATM'de unutulan kartla para çekmek hırsızlık sayılacak! İşte ayrıntılar...

Yayın Tarihi: 25.05.2024 13:05
Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 13:05
ATM'den para çeken milyonlara duyuruldu! Bunu yapanlar şimdi yandı

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşanan bir olayda, bir kadının ATM'de unuttuğu banka kartını kullanarak para çeken kişi, mahkeme tarafından hırsızlıkla suçlandı. Yargıtay, bu mahkeme kararını onaylayarak önemli bir emsal oluşturdu.

Olay, Bafra'da bir ATM'de gerçekleşti. Bir kadın, bankamatikten para işlemi yaptıktan sonra kartını makinede unuttu. Ardından sıradaki kişi, ATM'de unutulan kartı fark edip kullanarak 480 lira para çekti. Kart sahibi kadın, kartını almak için geri döndüğünde parasının çekildiğini fark edip durumu yetkililere bildirdi.

Güvenlik kamerası kayıtları incelendiğinde, kartı kullanan kişi tespit edilerek hakkında dava açıldı. Bafra 2. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığın eylemini "hırsızlık" olarak değerlendirerek, TCK'nın 245. maddesi gereğince "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" suçundan 3 ile 6 yıl arasında hapis cezası verilmesine hükmetti.

yargıtay kararı

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını onayladı. Yargıtay, sanığın banka kartını izinsiz kullanarak para çekme eyleminin hırsızlık suçunu oluşturduğuna karar verdi. Ancak, sanığın suçu bilişim sistemleri aracılığıyla işlemiş olması nedeniyle daha ağır bir ceza alması gerektiğini düşünen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, sanığın bilişim sistemlerini kullanarak suçu işlemesinin suçun ağırlaştırılmış bir biçimi olarak değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Başsavcılık, bu tür suçlar için TCK'nın ilgili maddesi uyarınca 5 ila 10 yıl arasında hapis cezası öngörüldüğünü belirtti ve mevcut mahkumiyetin bu çerçevede yeniden değerlendirilmesini talep etti.

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, yapılan inceleme sonucunda, sanığın eylemini banka kartını fiziksel olarak almadığı ve tasarrufunda tutmadığı gerekçesiyle "hırsızlık" suçu kapsamında değerlendirerek, Başsavcılığın itirazını oy çokluğuyla reddetti.

Bu karar, ATM'de unutulan banka kartının izinsiz kullanımı suretiyle gerçekleştirilen eylemin hırsızlık olarak değerlendirilmesi açısından önemli bir emsal teşkil ediyor. Yargıtay’ın bu kararı, benzer durumlarda verilecek olan yargı kararlarına ışık tutacak nitelikte. Bu olay, banka kartı kullanıcılarına da kartlarını ATM'de unutmamaları konusunda önemli bir uyarı niteliğinde.

İLGİLİ HABERLER

Dümdüz saçların sırrı meğer bundaymış! Şampuanın içine eklemek yetiyor

Devletten bu maaşı alana 5000 TL ikramiye! Bayram piyangosu onlara da vuracak

Asgari ücret zammında kulis bilgisi sızdı! Temmuz öncesi ikinci zam kapısı aralandı

Dolar 32 değil 27 TL dedi ortalık karıştı! İsmini sır gibi saklayan isim konuştu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
6
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
7
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak

Evde sütü, yoğurdu biten koşsun! BİM 25 Mayıs aktüel ürünleri yüz güldürecek

Şubeye gitmeden 19.000 TL kredi hazır! Nakit arayanlar o bankanın uygulamasını indiriyor

Dolar 32 değil 27 TL dedi ortalık karıştı! İsmini sır gibi saklayan isim konuştu

Sıfır otomobil almak isteyene 0.99 faizli kredi fırsatı! Yılda bir kez gelen kampanya

Ehliyeti olanlara son çağrı! Bunu yapmayan 12.000 TL ceza alacak

Parfüm, makyaj ürünleri, tuvalet kağıdı geliyor! BİM 28 Mayıs aktüel ürünler kataloğu

Dümdüz saçların sırrı meğer bundaymış! Şampuanın içine eklemek yetiyor

Asgari ücret zammında kulis bilgisi sızdı! Temmuz öncesi ikinci zam kapısı aralandı

Ayda 16 bin TL öderim diyen bayiye koşsun! Renault Megane'da kaçmaz fırsat geldi

Devletten bu maaşı alana 5000 TL ikramiye! Bayram piyangosu onlara da vuracak

Evinde doğal gaz bağlı olanlar dikkat! O tarihe kadar süreniz kaldı

Sarımsaklar bu renkteyse içinde dışkı olabilir! Hemen o sarımsakları kontrol edin