TCMB Başkanı Karahan'dan Ekonomi Raporu: TL Mevduat Payı Artışta

TCMB Başkanı Karahan'dan Kritik Açıklamalar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Türk lirası (TL) mevduatın toplam mevduat içindeki payının, Ağustos 2023'ten bu yana 25,7 puan artarak 2 Aralık 2024'te yüzde 57,3'e ulaştığını duyurdu.

Karahan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılarak burada detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda, parasal sıkılaşma ile birlikte enflasyon, rezervler ve Kur Korumalı Mevduat (KKM) konularında iyileşmenin hedeflendiği ifade edildi.

Rezervlerde Olumlu Gelişmeler

Başkan Karahan, sıkı para politikası duruşunun rezervlere olumlu etkiler yarattığını belirtirken, KKM bakiyesinin 107 milyar dolar azalışla 36 milyar dolara gerilediğini kaydetti. Dezenflasyon sürecinin devam ettiğini ve enflasyonun ana eğilimindeki yavaşlamanın sürdüğünü vurgulayan Karahan, "Temel mallar görece olumlu seyrini sürdürmektedir ancak geçmişe endeksleme eğilimi güçlü kalemler, hizmet enflasyonunu yukarı çekmektedir," dedi.

Hizmet Fiyatları ve Talep Dengelemesi

Kira dışındaki hizmetlerde fiyat artışlarının kademeli olarak güç kaybettiğine dikkat çeken Karahan, talepteki dengelenme, reel değerlenme ve beklentiler ile fiyatlama davranışlarının yanı sıra maliye politikasının artan eş güdümünün dezenflasyon sürecine destek verdiğini ifade etti. Ayrıca, ihracatın gücünü koruduğunu, ithalatın ise ılımlı seyrettiğini belirtti. Tüketici ve firmaların enflasyon beklentileri de gerileme eğilimine girdiği görüldü.

Risk Primi ve Dış Finansmana Erişim

Karahan, sıkı parasal duruşun makroihtiyati adımlarla desteklendiğini belirterek bu adımları "TL mevduat ve KKM'ye yönelik düzenlemeler, kredilere yönelik düzenlemeler ve likidite yönetimi" şeklinde sıraladı. Ticari kredi artışının büyüme sınırlarının altında olduğunu vurgulayan Karahan, risk primindeki düşüşün dış finansmana erişimi kolaylaştırdığını ifade etti. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminin (CDS) 250 baz puanın altında seyrettiğini, 10 yıllık eurobond getirisinin ise yüzde 9,5'ten yüzde 6,9'a indiğini ve reel sektör yurt dışı borç çevirme oranının da %95'ten %128'e çıktığını vurguladı.