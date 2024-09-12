OVP'de Tek Haneli Enflasyon Hedefi

OVP ile Tek Haneli Enflasyon Hedefi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde enflasyonun tek haneli seviyelere düşürülmesinin amaçlandığını vurguladı. Yılmaz, fiyat istikrarının sağlanmasının OVP'nin temel ve en önemli hedeflerinden biri olduğunu belirtti.

Bu bağlamda, yürütülen politikaların enflasyon üzerindeki etkilerini minimize ederek halkın satın alma gücünü korumak amacıyla çeşitli önlemler alınacağı ifade edildi. Türkiye ekonomisinin uzun vadeli sağlam temellere oturtulması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağ 3), Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Yılmaz, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz (sol 3) ve editörlerin sorularını yanıtladı. AA Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Özhan (sol 2), Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan (sağ 2) ve Ekonomi-Finans Haberleri Direktörü Serhat Akkan (solda) da toplantıda yer aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağ 3), Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Yılmaz, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz (sol 3) ve editörlerin sorularını yanıtladı. AA Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Özhan (sol 2), Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan (sağ 2) ve Ekonomi-Finans Haberleri Direktörü Serhat Akkan (solda) da toplantıda yer aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.