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Çocuklu ailelere 6 bin 390 TL yardım ödemesi! İhtiyaç sahibi anne babalar dikkat

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından okula giden çocukları olan dezavantajlı ailelere yönelik sosyal ve ekonomik destek programı kapsamında temmuz ayında destek miktarları artırılıyor. Bu kapsamda; Enflasyon rakamlarına paralel bir artışla zor durumdaki ailelere yönelik destek miktarı 6 bin 390 TL'ye çıkacak.

Yayın Tarihi: 30.06.2024 20:18
Güncelleme Tarihi: 30.06.2024 20:18
Çocuklu ailelere 6 bin 390 TL yardım ödemesi! İhtiyaç sahibi anne babalar dikkat

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukları okula giden dezavantajlı ailelere destek olmak amacıyla Sosyal ve Ekonomik Yardım (SED) programında önemli bir adım attı. Temmuz ayından itibaren yürürlüğe girecek yeni düzenlemelerle birlikte zor durumdaki ailelere yönelik destek yardımlarının düzeyi önemli ölçüde artacak.

SED yardımının miktarı özellikle enflasyon oranına paralel olarak yaklaşık %20 oranında artacak. Bu nedenle zor durumdaki ailelere yapılacak yardım miktarı 6.390 TL olarak belirlendi. Bu destekler çocukların eğitimlerinin kesintisiz devam etmesini amaçlamaktadır. Kayıt işlemi e-Devlet kapısı üzerinden online olarak yapılabilecek. Başvuru değerlendirilirken ailenin ekonomik ve sosyal durumu dikkate alınacak ve başvurunun kabul edilmesi halinde ödemeler temmuz ayından itibaren başlayacak.

BAŞVURULARI DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Çocuklu ailelere 6 bin 390 TL yardım ödemesi

Başvurunun ardından ailede arama ve inceleme yapılacak. Ailenin ekonomik ve aynı zamanda sosyal koşulları, bölgesel koşullar, ailenin yaşama ortamı, sosyal destek sistemi, aile geliri, çocuğun aile içindeki konumu, okula devamı, çocuğun korunmaya ihtiyacı olup olmadığı, ailenin sorun çözme becerisi, aile içi kişilerarası iletişim gibi durumlar değerlendirilirken aile, ikamet edilen yerin fiziki özellikleri "şartlar gibi hususlar dikkate alınacak.

SED kapsamına girmediği düşünülenler e-posta veya yazılı olarak bilgilendirilecektir. SED, ev dışında kalan yetişkinler için başvuru sonrası yapılan son değerlendirmede uygun görülmeyen ailelere destek sağlayamamaktadır. SED düzenleme kapsamının kapsamı ve çocuksuz aileler. Bu aileler fiziki ve nakdi desteğe ihtiyaç duymaları halinde Sosyal Destek ve Dayanışma Kuruluşlarına başvuracak.

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