DOLAR
41,17 -0,04%
EURO
48,05 -0,16%
ALTIN
4.684,7 -0,2%
BITCOIN
4.575.801,79 0,21%

Avro Bölgesi Bileşik PMI Ağustos'ta 51'e Yükseldi

Avro Bölgesi bileşik PMI ağustosta 51'e yükseldi; hizmet PMI 50,5'e geriledi. Veriler S&P Global ve HCOB tarafından yayımlandı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 12:25
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 12:25
Avro Bölgesi Bileşik PMI Ağustos'ta 51'e Yükseldi

Avro Bölgesi Bileşik PMI Ağustos'ta 51'e Yükseldi

S&P Global ve HCOB verilerine göre ekonomi yavaş büyüyor

S&P Global ve Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), Avro Bölgesi'nin ağustos ayına ilişkin PMI verilerini yayımladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi ekonomisi ağustos ayında yavaş bir hızda büyüme gösterdi.

Temmuz ayında 50,9 seviyesinde belirlenen Avro Bölgesi bileşik PMI, ağustosta 51'e ulaştı. Böylece, Avro Bölgesi'nde bileşik PMI son 12 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Ayrıca, Avro Bölgesi'nde temmuzda 51 olan hizmet sektörü PMI ise ağustosta son iki ayın en düşük seviyesi olan 50,5'e indi.

Piyasa beklentileri, ağustosta bileşik PMI'ın 51,1, hizmet PMI'nın 50,7 olması yönündeydi. Açıklanan verilerin piyasa beklentilerinin altında gerçekleşmesi dikkati çekti.

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeyi, altı ise daralmayı gösteriyor.

İLGİLİ HABERLER

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Otomotiv Endüstrisi Ağustosta 2,7 Milyar Dolarla İhracatın Lideri
2
Avro Bölgesi Bileşik PMI Ağustos'ta 51'e Yükseldi
3
ECB Başkanı Lagarde'den Uyarı: AB, Sabit Kripto Paralarda Boşlukları Kapatmalı
4
TBMM KİT Komisyonunda Milli Piyango İdaresi Hesapları Görüşüldü
5
Lenin: Dünyanın İlk Nükleer Buzkıranı 30 Yılın Ardından Müze Oldu
6
Türkiye'de Günlük Elektrik: Üretim 1 milyon 110 bin 478 megavatsaat, Tüketim 1 milyon 107 bin 379
7
73. AYMOD Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı İstanbul'da kapılarını açtı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş