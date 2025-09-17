Avro Bölgesi Enflasyonu Ağustosta Yüzde 2

Avro Bölgesi'nde ağustos enflasyonu yıllık %2, aylık %0,1; çekirdek enflasyon yıllık %2,3. AB'de yıllık enflasyon %2,4 olarak ölçüldü.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 13:42
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 13:42
Avro Bölgesi Enflasyonu Ağustosta Yüzde 2

Avro Bölgesi enflasyonu ağustosta yıllık %2

Avrupa İstatistik Ofisi, Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) ağustos ayı enflasyon nihai verilerini açıkladı.

Genel görünüm

Avro Bölgesi'nde enflasyon ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 arttı. Enflasyon, temmuz ayına göre ise yüzde 0,1 artış gösterdi.

Piyasa beklentisi, enflasyonun ağustosta yıllık bazda yüzde 2,1, aylık bazda yüzde 0,2 arttığı yönündeydi.

Çekirdek enflasyon ve sektörler

Avro Bölgesi'nde ağustosta çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 2,3, aylık bazda yüzde 0,3 oldu.

Sektörler özelinde değerlendirildiğinde, yıllık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 1,44 ile hizmetler sektöründe görüldü. Bunu yüzde 0,62 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri ile yüzde 0,18 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi.

AB ve ülke bazlı veriler

Avrupa Birliği genelinde enflasyon ağustosta yıllık yüzde 2,4 olarak kaydedildi. Bölgede aylık enflasyon yüzde 0,2 olarak gerçekleşti.

Enflasyon ağustosta geçen yılın aynı ayına göre Almanya'da yüzde 2,1, Fransa'da yüzde 0,8, İtalya'da yüzde 1,6 ve İspanya'da yüzde 2,7 arttı.

Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi orta vadede yüzde 2.

İLGİLİ HABERLER

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Yarına: En Yüksek 3 bin 400 lira, En Düşük 748 lira
2
Spot Doğal Gazda Referans Fiyat 14 bin 314 lira 62 kuruş
3
Kacır: TEKNOFEST İstanbul'da Milli Teknoloji Hamlesiyle Güçlenen Türkiye
4
Mehmet Şimşek: Cari Açığı Endişe Kaynağı Olmaktan Çıkardık
5
Avro Bölgesi Enflasyonu Ağustosta Yüzde 2
6
Türkiye ve Birleşik Krallık Firmaları Üçüncü Ülkelerde Ortak Altyapı Projelerine Odaklandı
7
BIST 100 Gün Ortasında Geriledi — Dolar 41,2900, Avro 48,9540

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa