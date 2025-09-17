Avro Bölgesi Enflasyonu Ağustosta Yüzde 2

Avro Bölgesi enflasyonu ağustosta yıllık %2

Avrupa İstatistik Ofisi, Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) ağustos ayı enflasyon nihai verilerini açıkladı.

Genel görünüm

Avro Bölgesi'nde enflasyon ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 arttı. Enflasyon, temmuz ayına göre ise yüzde 0,1 artış gösterdi.

Piyasa beklentisi, enflasyonun ağustosta yıllık bazda yüzde 2,1, aylık bazda yüzde 0,2 arttığı yönündeydi.

Çekirdek enflasyon ve sektörler

Avro Bölgesi'nde ağustosta çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 2,3, aylık bazda yüzde 0,3 oldu.

Sektörler özelinde değerlendirildiğinde, yıllık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 1,44 ile hizmetler sektöründe görüldü. Bunu yüzde 0,62 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri ile yüzde 0,18 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi.

AB ve ülke bazlı veriler

Avrupa Birliği genelinde enflasyon ağustosta yıllık yüzde 2,4 olarak kaydedildi. Bölgede aylık enflasyon yüzde 0,2 olarak gerçekleşti.

Enflasyon ağustosta geçen yılın aynı ayına göre Almanya'da yüzde 2,1, Fransa'da yüzde 0,8, İtalya'da yüzde 1,6 ve İspanya'da yüzde 2,7 arttı.

Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi orta vadede yüzde 2.