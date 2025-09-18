Avro Bölgesi İnşaat Üretimi Temmuzda yüzde 0,5 Arttı

Eurostat verilerine göre Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi temmuzda aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 3,2 artarken AB'de aylık yüzde 0,6, yıllık yüzde 3,6 yükseldi.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 12:58
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 12:58
Eurostat verileri, AB ve Avro Bölgesi'nde yıllık yükseliş gösteriyor

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yayımlanan mevsimsellikten arındırılmış veriler, Avro Bölgesinde inşaat üretiminin temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttığını ortaya koydu. Yıllık bazda artış yüzde 3,2 olarak kaydedildi.

Avrupa Birliği (AB) genelinde ise inşaat üretimi temmuz ayında aylık yüzde 0,6, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 yükseldi.

Ülke bazlı verilerde aylık bazda en büyük artışlar Romanya'da yüzde 20,1, Slovenya'da yüzde 9,9 ve Belçika'da yüzde 2,2 olarak belirlendi. Aylık en fazla düşüşler ise İspanya'da yüzde 4,5, İsveç'te yüzde 4 ve Portekiz'de yüzde 1,5 seviyesinde ölçüldü.

Yıllık bazda dikkat çeken artışlar arasında Romanya yüzde 41,1, İspanya yüzde 22,8 ve Slovenya yüzde 21,4 ile öne çıktı. Buna karşın Avusturya'da yüzde 2,7, Fransa'da yüzde 1,7 ve Almanya'da yüzde 1,2 oranında düşüşler kaydedildi.

