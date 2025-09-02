DOLAR
Avro Bölgesi'nde Enflasyon Ağustos'ta Yüzde 2,1'e Yükseldi

Eurostat verilerine göre Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ağustosta yüzde 2,1; çekirdek enflasyon yüzde 2,3, aylık TÜFE yüzde 0,2 oldu.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 12:33
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 12:33
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yayımlanan öncü verilere göre, Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ağustosta yüzde 2,1 seviyesine çıktı.

Temel Veriler

Temmuzda yüzde 2 olan yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustos ayında yüzde 2,1 olarak kaydedildi. Aylık bazda TÜFE yüzde 0,2 artış gösterdi.

Piyasa beklentileri de yıllık enflasyonun ağustosta yüzde 2,1 olacağı yönündeydi.

Çekirdek Enflasyon ve Bileşenler

Avro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon (enerji ve işlenmemiş gıda hariç) yıllık bazda yüzde 2,3, aylık bazda ise yüzde 0,3 seviyesinde gerçekleşti.

Enflasyonun ana bileşenlerinde en yüksek artış yüzde 3,2 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde görüldü. Bunu yüzde 3,1 ile hizmetler, yüzde 0,8 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi. Enerji ürünlerinde ise fiyatlar yüzde 1,9 geriledi.

Ülke Bazlı Rakamlar

Ağustos ayında yıllık enflasyon bazı büyük ülkelerde şu düzeylerde gerçekleşti: Almanya yüzde 2,1, Fransa yüzde 0,8, İtalya yüzde 1,7 ve İspanya yüzde 2,7.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası enflasyonun orta vadede yüzde 2 olmasını hedefliyor.

