Avro Bölgesi'nde Yıllık Enflasyon Yükseliş Gösterdi

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon oranı kasım ayında %2,3 seviyesine çıktı. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), kasım ayına ilişkin öncü enflasyon verilerini yayımladı. Buna göre, Avro Bölgesi'nde ekim ayında %2 olan yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda %2,3'e yükseldi. Ekonomistler, yıllık enflasyonun ekimde %2,3 olacağını öngörüyordu.

Çekirdek Enflasyon ve Ana Bileşenler

Kasım ayında çekirdek enflasyon ise yıllık bazda %2,7 seviyesinde gerçekleşti. Enflasyonun ana bileşenlerine baktığımızda, en yüksek fiyat artışı %3,9 ile hizmet sektöründe görüldü. Bunu %2,8 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, %0,7 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi. Öte yandan, enerji fiyatları ekimde %1,9 geriledi.

Ülkeler Üzerinden Enflasyon Görünümü

AB uyumlu verilere göre, kasımda enflasyon şu şekilde gerçekleşti: Belçika'da %5, Hollanda ve Estonya'da %3,8, Yunanistan'da %3 oldu. Almanya'da yıllık enflasyon %2,4, İspanya'da %2,4, Fransa'da %1,7 ve İtalya'da %1,6 seviyelerinde kaydedildi.

Avrupa Merkez Bankası'nın Faiz Politikasına Dair Gelişmeler

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB), enflasyonun orta vadede %2 hedefinde sürdürülebilir hale gelmesini amaçlıyor. ECB, 17 Ekim'de piyasa beklentileri doğrultusunda üçüncü faiz indirimine giderek üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü. Banka, mali piyasalar için kritik öneme sahip ve bankaların ECB'ye fazla mevduatlarını ilettikleri hesaplara ilişkin faiz oranını çeyrek puan düşürerek %3,25'e çekti.

ECB yetkilileri, enflasyonu zamanında %2 hedefine geri getirmek için gerekli olduğu sürece faiz oranlarını yeterince kısıtlayıcı seviyelerde tutmayı sürdüreceklerini açıkladı. Banka, bir sonraki faiz toplantısını 12 Aralık'ta gerçekleştirecek olup, bu toplantıda 25 baz puanlık dördüncü faiz indirimini yapması bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.