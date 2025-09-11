Avrupa Borsaları ECB Kararı Öncesi Almanya Hariç Pozitif Seyrediyor

Yayın Tarihi: 11.09.2025 10:44
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 10:44
Avrupa borsaları, bugün açıklanacak Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı öncesinde Almanya hariç pozitif seyrediyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 553 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 23.605 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 9.270 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 primle 42.078 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 15.217 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 artışla 7.779 puan seviyesinde seyrediyor.

Bölge genelinde ECB'nin faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşirken para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin üç temel politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılıyor. Analistler, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın sözle yönlendirmelerinde bölgedeki ekonomik gidişata yönelik sinyaller aranacağını söyledi.

Polonya hava sahasının ihlali bölgenin odağına yerleşti

Rus insansız hava araçlarının (İHA) Polonya hava sahasını ihlal etmesinin ardından artan jeopolitik endişeler yakından takip ediliyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'ya ait insansız İHA'ların Polonya ve Avrupa'nın hava sahasını ihlal ettiğini vurgulayarak kıtanın doğu kanadındaki ülkelerin güvenliği için bir gözlem misyonu oluşturacaklarını duyurdu.

Von der Leyen, Rusya'nın Ukrayna ile müzakere masasına oturması için daha fazla baskı ve yaptırım uygulanması gerektiğini belirterek, "Ortaklarımızla koordinasyon halinde 19. yaptırım paketi üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Avrupa'nın gelecekte bağımsız olabilmesi için yapay zeka teknolojilerine de sahip olması gerektiğine de değinen von der Leyen, bu kapsamda Avrupa yapay zeka giga fabrikalarına büyük yatırımlar yaptıklarını kaydetti.

Von der Leyen, batarya paketi hazırlayacaklarını, bu çerçevede Avrupa'da batarya üretimini artırmak için 1,8 milyar avroluk öz sermaye desteği sağlayacaklarını belirtti.

Analistler, bugün ECB'nin faiz kararının yanı sıra ABD'de açıklanacak ağustos ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin yatırımcıların odağında olduğunu ifade etti.

