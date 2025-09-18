Avrupa Borsaları Fed Kararı Sonrası Pozitif Seyirde

Avrupa Borsaları Fed Sonrası Pozitif Seyirde

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrası alıcılı bir seyir izliyor.

Piyasa Verileri

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 artışla 553,5 puandan işlem görüyor.

Almanya - DAX 40 endeksi yüzde 1 yükselişle 23.600 puandan, İngiltere - FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 kazançla 9.224 puandan işlem görüyor.

İtalya - FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,7 primle 42.258 puan, İspanya - IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 kazançla 15.213 puan ve Fransa - CAC 40 endeksi yüzde 0,7 değer kazancıyla 7.838 puan seviyesinde seyrediyor.

Merkez Bankaları ve Beklentiler

Fed, dün beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4-4,25 aralığına çekti.

Piyasalar bugün yoğun şekilde İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararını takip ediyor. İngiltere'de enflasyonun yıllık yüzde 3,8 ile son 18 ayın zirvesinde olması nedeniyle BoE'nin politika faizini sabit bırakması bekleniyor.

Dün ayrıca ECB Başkanı Christine Lagarde, Stanford Üniversitesi Hoover Enstitüsü ile ortaklaşa düzenlenen 10. ECB Yıllık Araştırma Konferansı'nın açılışında konuştu. Lagarde, Avrupa'nın Avrupa Komisyonu (AB) liderliğinde iddialı bir sadeleştirme gündemini uyguladığını belirterek, "Sadeleştirme, mutlaka deregülasyon anlamına gelmez. Daha etkili ve verimli bir denetim ve düzenleme çerçevesiyle dayanıklılığın korunması anlamına gelir." dedi.

Gündem

Analistler, bugün BoE'nin faiz kararının yanı sıra ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Philadelphia Fed İmalat Sanayi Endeksi ve öncü endeks verilerinin takip edileceğini belirtiyor.