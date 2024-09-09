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Avrupa Borsaları İlk İşlem Gününde Yükseliş Trendine Girdi

Avrupa borsaları, yeni haftaya yükselişle başlayarak önemli endeks değerlerini artırdı.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 19:55
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 19:55
Avrupa Borsaları İlk İşlem Gününde Yükseliş Trendine Girdi

Avrupa Borsalarında Yükseliş

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü yükselişle kapatarak yatırımcılara olumlu sinyaller verdi. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,82 artışla 510,7 puana ulaştı.

Ülkelerin Endeks Değerleri

İngiltere'de FTSE 100 endeksi %1,09 artarak 8.270,84 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi %0,77 değer kazanarak 18.443,56 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,99 yükselerek 7.425,26 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,9 artışla 33.590,34 puana geldi.

Para Piyasasındaki Değişimler

Bu sırada, avro/dolar paritesi TSİ 19.40 itibarıyla %0,3 düşüşle 1,105 seviyesinden işlem gördü.

Yatırımcı Güveni ve Ekonomi Raporu

Yükseliş, geçtiğimiz haftalarda yaşanan düşüşlerin ardından geldi. Ancak Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni, eylülde son 9 ayın en düşük seviyesine geriledi. Ağustos ayında -13,9 puan olan Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay -15,4 puana düştü.

Eski Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı ve eski İtalya Başbakanı Mario Draghi, Avrupa Birliği (AB) ekonomisinin küresel koşullar karşısında rekabetçiliğini koruması için önerilerde bulundu. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e sunduğu raporda, AB'nin ABD ve Çin ile ekonomik alanda rekabet edebilmesi için daha koordineli bir sanayi politikası geliştirmesi ve yatırımları artırması gerektiği vurgulandı.

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